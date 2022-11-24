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В кукурузе из Узбекистана обнаружили парализующий яд

  • 24/11/2022, 14:57
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В кукурузе из Узбекистана обнаружили парализующий яд
В Красноярске ею отравились три человека.

Зараженная кукуруза была доставлена также в Новосибирскую, Омскую, Кемеровскую области, Алтайский, Забайкальский края, Хакасию и Бурятию, пишет КП-Новосибирск.

— Отварную кукурузу в вакуумной упаковке фирмы A.I.M-SHAMSHOD купили 19-летняя девушка и двое детей. После того, как съели ее, попали в больницу с диагнозом «ботулизм», — сообщили в краевом Следственном комитете.

В настоящее время все пострадавшие идут на поправку.

Вся зараженная партия кукурузы была арестована и изъята с прилавков, а в отношении импортера началась внеплановая проверка.

Специалисты Роспотребнадзора, опираясь на результаты проведенных исследований, официально подтвердили, что в кукурузе обнарцжены бактерии Clostridium botulinum, выделяющие ботулотоксин. Это смертельный парализующий яд, который поражает нервную систему и может спровоцировать сильное удушье.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-аккаунте предупредил потенциальных покупателей о том, что с 19 ноября декларация на кукурузу сахарную варёную в вакуумной упаковке, кукурузу сахарную варёную, кукурузу сахарную, кукурузу сладкую варёную в вакуумной упаковке торговой марки Plandy больше не действует, и призвал не приобретать кукурузу этой марки.

Ранее редакция сообщала, что на прилавках красноярских магазинов в мороженом обнаружили кишечную палочку.

Фото: pexels.com — Dmitriy Zub

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : яд в продуктах продукты питания бизнес


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