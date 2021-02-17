ВТБ выдал более 70 тысяч кредитов по ипотеке с господдержкой

В общем объеме выдач кредиты под 6,1% превышают 30%.

— В феврале, по нашей оценке, рост ипотечного рынка в России продолжается, и госпрограмма остается одним из драйверов повышенного спроса. В ВТБ по льготной ставке выдается каждый третий кредит. Уже в первом квартале нынешнего года мы планируем довести общий объем выдач по ней с начала действия программы до четверти триллиона рублей. При этом пик продаж по льготным кредитам, очевидно, придется на второй квартал, и мы готовы удовлетворить спрос наших клиентов в полном объеме, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ (ПАО).

По итогам 1,5 месяцев 2021 года ВТБ выдал по льготной ставке 7,2 тыс. кредитов почти на 25 млрд рублей. Средний размер первоначального взноса по программе составляет порядка 33%, средний размер ипотечного кредита – около 3,2 млн рублей. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляют на 18 лет.

Наибольшую активность в рамках госпрограммы проявляют заемщики Московского региона (объем выдач составляет 106 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (28,6 млрд), Республики Татарстан (8,6 млрд), Новосибирской области (7,4 млрд), Краснодарского края (7,4 млрд).

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.