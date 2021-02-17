Новосибирский Биотехнопарк вышел на операционную прибыль

— С весны 2019 года Биотехнопарк приступил к выполнению задачи по достижению безубыточности операционной деятельности управляющей компании (УК). Мы старались придерживаться плана финансового оздоровления, разработанного Минэкономразвития области. При этом хочу напомнить: доход УК может получать только от деятельности лабораторий. В соответствии с концепцией, Биотехнопарк является институтом развития и всю инфраструктуру предоставляет для резидентов на безвозмездной основе, — констатировал на заседании бюджетного комитета регионального парламента гендиректор АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» Александр Иванов.

— При формировании годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год мы впервые видим положительный эффект по операционной прибыли — 28 млн рублей. Руководство региона ставило УК задачу: достичь самоокупаемости по операционному учету. В 2020 году мы ее выполнили, — констатирует Александр Иванов.

В 2020 году выручка от текущей деятельности Биотехнопарка составила 200 млн рублей, что в 9 раз больше показателей 2018 года и в 2,8 раза больше планового показателя, установленного на 2020 год. За год были погашены долговые обязательства на 54 млн рублей. Объем субсидий, полученных УК, составил 11 млн рублей — в 8 раз меньше, чем было предусмотрено в плане финансового оздоровления. При этом Иванов подчеркнул, что сейчас УК может работать и без предоставления субсидий.

В частности, испытательно-лабораторный центр за 2020 год показал выручку в 31 млн рублей, маржинальность — 7 млн. Клинико-диагностическая лаборатория, в том числе за счет проведения анализов на коронавирусную инфекцию (85 тысяч тестов) заработала более 68 млн рублей — в 20 раз больше, чем в 2019 году. Маржинальность — 7 млн рублей. Выручка электротехнической лаборатории составила 90 млн рублей, маржинальность — 14,7 млн.

— Биотехнопарк, как институт развития, имеет на балансе объекты инфраструктуры, обеспечивающие деятельность резидентов, а также здание с лабораторным комплексом. В связи с этим по бухучету имеются амортизационные отчисления, которые составляют 67 млн. В 2020 году мы начали их частично покрывать, чтобы стремиться к безубыточности и по бухгалтерскому учету, — пояснил Иванов.

Он также напомнил, что в 2018-2019 годах, в ходе финансовой санации, Биотехнопарк получил от УК ПЛП 197 млн рублей. В конце 2020 года остаток задолженности составил 99 млн рублей. При этом дебиторская задолженность у самого парка находится на уровне 60 млн рублей. За 2020 год резиденты парка перечислили в бюджеты всех уровней 293 млн рублей. Всего в парке работают 13 компаний, из них 6 присвоен статус в 2020 году, 5 реализуют свои проекты непосредственно на земельных участках Биотехнопарка.

— Вначале сумма была 550 млн рублей, потом 430 млн, а сейчас мы видим 295 млн рублей налогов, — отметила она.

Зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко поинтересовалась, с чем связано снижение налоговой отдачи резидентов и соответствующего индикатора программы финансового оздоровления.

Глава Биотехнопарка, со ссылкой на резидентов, пояснил, что снижение налоговых отчислений — влияние коронакризиса, так как некоторые компании приостанавливали свою деятельность во время пандемии. Министр экономического развития области Лев Решетников добавил, что основное снижение пришлось на АО НПК «Катрен». По его словам, корректировка индикаторов техническая. Она сделана для того, чтобы регион не попал под федеральные санкции и ему не пришлось возвращать деньги, полученные на развитие инфраструктуры парка. При этом налоговый эффект Биотехнопарка накопленным итогом составляет уже более 2 млрд рублей.

Тем не менее депутаты достаточно скептически отнеслись к итогам, представленным в отчете. Изменение индикатора по налогам, отрицательный результат по бухгалтерской отчетности, по их мнению, снижают эффективность деятельности УК.

— Не впечатлило. 100 млн рублей убытка. Непозволительно нашим славным организациям, которым выделают такие преференции и перед которыми ставятся такие задачи, выдавать такие результаты, — заявил вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Я хотел бы обратиться к депутатам (Александр Аксененко и Глеб Поповцев вошли в совет директоров Биотехнопарка. — Ред.), чтобы они внимательнее смотрели за тем, как будет функционировать эта организация.

— За полтора года по управленческой мы ушли в прибыль и частично закрываем даже бухгалтерскую, — обратил внимание депутатов Зырянов.

Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов напомнил, что два года назад, когда Биотехнопарк перешел под управление агентства, его управленческая убыточность составляла 80 млн рублей, амортизационная бухгалтерская убыточность — около 200 млн.

Он также напомнил, что сейчас Биотехнопарк уперся в потолок своего развития, так как у него закончились площади для резидентов.

— У нас сейчас 4 перспективных резидента, которые могли бы сесть на новые площадки. И это при том, что мы не занимаемся продвижением Биотехнопарка. Представляю, сколько их будет, если мы начнем эту работу, если появится вторая очередь, — отметил он.

В частности, по словам Зырянова, сейчас в работе у АИР такие проекты, как сертификация по международным стандартам GMP, организация производства стентов на базе ЦКП, локализация производства инсулиновых помп на базе ЦКП и т.д. Некоторых из них в принципе нет в России. Интерес к реализации проектов на территории второй очереди парка проявляет ряд компаний, включая АО «ПФК «Обновление», ООО «УН Лаборатория», ООО «Медицинский интегратор». К ключевым задачам на 2021-2025 годы директор Биотехнопарка Александр Иванов также отнес возврат долга УК ПЛП и получение второй площадки для обеспечения инфраструктуры и дальнейшего развития Биотехнопарка, привлечения новых резидентов.