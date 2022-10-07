Экс-главу департамента Томской области обвиняют в растрате

Следственный комитет Российской Федерации по Томской области на основании материалов областной прокуратуры и регионального УФСБ возбудил 2 уголовных дела в отношении бывшего начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области Александра Шатовича (Вышел на пенсию в мае 2022 года. — Ред.). Он подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

По предварительным данным следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в 2013, 2016 и 2018 годах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, совершил растрату денежных средств в особо крупном размере, выделенных из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов администрации Томской области.

Подозреваемый обеспечил заключение договоров добровольного медицинского страхования граждан в указанный период, достоверно зная о том, что средства указанного резервного фонда не могут быть израсходованы на цели, связанные с оплатой медицинских услуг и санаторно-курортного лечения в зарубежных странах. Застрахованными лицами по этим договорам являлись сотрудники Администрации Томской области, а также иные лица. Общая сумма необоснованно перечисленных на расчетный счет страховой компании денежных средств составила порядка 9 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Произведен обыск по месту проживания, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что Александр Шатович возглавлял финансово-хозяйственное управление региона с 2002 года, в 2011 году управление было переименовано в департамент финансово-ресурсного обеспечения Томской области.

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