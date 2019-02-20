«Болотнинский элеватор» экспортирует 50% продукции

— Мы экспортируем в Китай, Индию, Молдавию, Прибалтику, Турцию, Монголию и Пакистан. Общий объем экспорта составляет половину продукции. У нас действует около 8-9 направлений. Вторая половина идет на российский рынок. Каждый год увеличиваем нашу клиентскую базу, появляются новые контрагенты, — рассказал журналистам во время пресс-тура директор ООО «Болотноехлебопродукт» Денис Тепляков.

Продукция на предприятие поступает из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Для обеспечения ее хранения собственники элеватора проводят модернизацию: строительство новых и ремонт имеющихся площадей. Начиная с 2010 года на эти цели инвестировано около 200 млн рублей собственных средств компании. Господдержка такого рода деятельности законодательно не предусмотрена. По словам Дениса Теплякова, строительство новых объектов позволило увеличить количество принимаемой на хранение продукции более чем в два раза.

— Кто-то, допустим, хочет везти сразу ячмень, рапс, рожь и пшеницу. Соответственно, мы подстраиваемся под крестьян и пытаемся принимать одновременно большее количество продукции. Сейчас общая вместимость емкостей для хранения зерна на элеваторе рассчитана на 57 тысяч тонн. С августа 2018 года по сегодняшний день мы уже приняли 90 тысяч тонн зерна из трех сибирских регионов, — говорит директор ООО «Болотноехлебопродукт».

В следующем году компания планирует построить еще несколько зернохранилищ для увеличения единовременного хранения зерновых культур. Также в планах — создание еще двух отгрузочных точек.

— Сегодня у нас 5 отгрузочных точек, на которых мы можем принимать зерновозы, крытые вагоны. Если добавим еще точки, то в сутки сможем грузить 2 тысячи тонн продукции. Что касается глобальных планов, то в них входит покупка своих зерновозов, чтобы не зависеть от собственника вагона, который зачастую поставляет их не вовремя, чтобы мы могли их грузить и отправлять в другие страны и российские регионы, — уточнил Денис Тепляков.

Сегодня «Болотноехлебопродукт» поставляет продукцию более чем в 12 стран, имеет около 100 контрагентов. По данным регионального минсельхоза, в 2018 году с предприятия отгружено более 100 тысяч тонн зерна.

Наряду с хранением, обработкой и транспортировкой зерна на элеваторе налажено и собственное хлебобулочное производство. По словам мастера-технолога Ирины Волковой, компания ежедневно выпускает от 3 до 3,5 тысяч единиц продукции, которая полностью реализуется на территории района.

— На территории Болотнинского района у нас уже более 100 торговых точек. В ассортименте — более 50 наименований продукции: хлеб, хлебобулочные изделия, сейчас начинаем выпускать «кондитерку». Постоянно вводим новые виды изделий. Сейчас от сладкого переходим на мясное и рыбное. Как только отработаем технологию, будем проходить сертификацию, — сообщает технолог.

Всего на территории области, по данным регионального минсельхоза, работают 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей емкостью единовременного хранения 1,6 миллионов тонн.

— В настоящий момент на них хранится 770 тысяч тонн, в том числе 340 тысяч тонн интервенционного зерна. Общая заполняемость — 53%. Их собственниками являются как юридические, так и физические лица. Практически все сельхозпроизводители в той или иной мере пользуются услугами предприятий по хранению и отгрузке зерна. Мы прекрасно понимаем, что вывезти зерно за пределы Новосибирской области можно только с использованием линейных элеваторов, — говорит министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что по итогам 2018 года объем отгрузки зерновых в регионе больше на 383 тысяч тонн, чем в прошлом году: из новосибирских элеваторов по России и за рубеж отправили 698,6 тысяч тонн. В январе 2019 года, по данным ЗСЖД, в Новосибирской области зафиксирован рекордный за всю историю объем месячной погрузки зерна на экспорт — за рубеж отправили 52,7 тысяч тонн зерна новосибирских аграриев. Этот результат почти на 13% выше предыдущего рекорда, установленного в январе 2018 года. Основные направления экспорта: Египет, Беларусь, Бангладеш, Китай и другие страны, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

По данным rusprofile, ООО «Болотноехлебопродукт» создано в 2007 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Учредитель Денис Тепляков. Компания входит в ООО «Новосибирская продовольственная корпорация».

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