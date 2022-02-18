ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

При условии соблюдения всех норм безопасности, подобный механизм позволит клиентам самостоятельно разместить свою биометрию в ЕБС для получения ипотеки онлайн и открытия эскроу-счета. Это сделает процесс полностью дистанционным, значительно упростив и расширив возможности жилищного кредитования в России.

ВТБ последовательно выступает за развитие онлайн-ипотеки в России. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с использованием бумажных документов и необходимостью личного посещения офиса со стороны заемщика. При этом онлайн-заявки и электронная регистрация сделок уже стали привычной практикой для рынка. Только в ВТБ в прошлом году их доля превысила 60%. Однако полное оформление ипотеки онлайн на данный момент невозможно из-за особенностей законодательства – банку в любом случае необходимо идентифицировать своего клиента лично.

«Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу. Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь – через ЕБС, позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика», – комментирует заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

Важным условием для популяризации и роста спроса на дистанционные услуги в данном случае является разработка ПО, которое позволит клиенту легко и просто размещать свои биометрические данные в ЕБС, но при этом обеспечит их полную безопасность.

По словам топ-менеджера, вопрос дистанционной сдачи биометрии особенно актуален в связи с продолжающейся пандемией. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам, но для этого нужно законодательно расширить состав операций, которые могут совершаться с использованием биометрических образцов, самостоятельно размещенных в системе россиянами. Это даст им возможность пользоваться большим спектром финансовых услуг, в том числе – ипотекой. При последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки к 2025 году ВТБ потенциально готов выдавать онлайн каждую вторую ипотеку.