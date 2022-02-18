Банк «Левобережный» повысит кешбэк до 10 000 рублей в месяц

Новые правила кешбэка начнут действовать с 1 марта 2022 года как для ранее оформленных дебетовых карт банка, так и для вновь выпущенных – классических, зарплатных, пенсионных и премиальных.

Основные изменения:

минимальный объем покупок для выплаты кешбэка по премиальным картам снижен до 15 000 рублей, по остальным дебетовым картам – до 5 000 рублей;

размер кешбэка по премиальным картам увеличен с 5 000 до 10 000 рублей, для остальных карт – с 1 000 до 1 500 рублей;

нет необходимости отслеживать количество совершенных операций за месяц – кешбэк начисляется даже за одну покупку;

отсутствует контроль обязательного входа в банковское мобильное приложение BL-Online;

категории повышенного кешбэка определены заранее и неизменны;

по выделенным категориям выплата повышена до 10% от суммы покупки.

Таким образом, владельцы дебетовых карт могут возвращать до 1 500 рублей в месяц при тратах всего от 5 000 рублей. Наибольший кешбэк можно заработать за оплату товаров и услуг на сумму 50 000 рублей и выше. Избранные категории: общественный транспорт (10%), ЖКХ (5%), супермаркеты, аптеки, одежда и обувь, АЗС. По ним банк будет начислять до 10% в зависимости от общей суммы ежемесячных покупок. Максимальный кешбэк по выделенным категориям – 500 рублей в месяц.

По дебетовым картам, выпущенным в рамках пакета услуг «Молодежный», кешбэк составляет до 1 000 рублей в месяц, из них 500 рублей можно заработать по выделенным категориям. Это кафе и рестораны, онлайн-фильмы и кинотеатры, билеты на мероприятия, книги, в т.ч. электронные, такси и каршеринг. Размер выплаты по ним составляет 5% от суммы чека, за все остальные покупки начисляется 1%.

Те, кто пользуется премиальными картами, выпущенными в рамках бизнес-кейсов и шеф-пакетов, могут получать до 10 000 рублей, включая 2 000 рублей по выделенным категориям. Как сказано выше, выплата кешбэка по таким картам производится при сумме транзакций от 15 000 рублей. Категории с повышенным кешбэком: спорт и красота (5%), кафе и рестораны (3%), АЗС, общественный транспорт и аптеки. Чем больше сумма покупок, тем выше кешбэк.

Если у вас еще нет карты Банка «Левобережный» (ПАО), подайте заявку на ее оформление на сайте, чтобы как можно скорее начать зарабатывать на своих покупках. Заказать карту также можно в мобильном приложении BL-Online, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка.