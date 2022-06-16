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ВТБ выяснил, как россияне планируют потратить рекордные доходы по депозитам

  • 16/06/2022, 10:39
Свыше 60% россиян после завершения срока вкладов, открытых этой весной под рекордные проценты, разместят средства на новые депозиты.

Новости бизнесаОб этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков в преддверии ПМЭФ. Помимо вкладов, самым надежным инструментом вложений респонденты назвали недвижимость, а также накопительные счета.

Почти половина опрошенных россиян – 45% – в марте-апреле разместила свои деньги на депозиты, в том числе четверть респондентов открыла краткосрочные вклады на 3 месяца. Чаще прочих в этот период открывали вклады респонденты старше 25 лет и жители городов-миллионников. А среди молодежи до 25 лет рекордными ставками по депозитам воспользовался каждый третий клиент. 10% участников опроса предпочли другие инструменты сбережения.

Почти две трети (62%) тех, кто открыл вклады в марте-апреле этого года, намерены после окончания их сроков снова разместить средства на вкладах. 17% планируют вложение денег в недвижимость: покупку квартиры, дома или участка или первый взнос по ипотеке. Столько же респондентов планируют потратить свободные средства на другие крупные покупки, текущие расходы или отпуск. 12% россиян, открывших депозиты в марте-апреле, заявили о планах инвестировать деньги с вкладов на фондовом рынке, 9% готовы направить их на покупку валюты, столько же – купить новый автомобиль, а 8% – вложить в драгметаллы.

Мужчины вдвое чаще женщин готовы вложить освободившиеся средства в альтернативные инструменты (фондовый рынок, валюта, драгметаллы). Россияне в возрасте 25-44 чаще отдают предпочтения инвестпродуктам и покупке недвижимости, чем поколение 45-60-летних. А среди молодежи до 25 лет всего треть планирует переразместить средства с закрытых депозитов на новые вклады, при этом почти половина молодых людей готова инвестировать в покупку жилья и в валюту.

«Наш опрос показал, что весной этого года россияне перешли с потребительской модели поведения на сберегательную, отложив крупные покупки и сконцентрировав свои сбережения на вкладах с рекордно высокими ставками. Чаще всего банковские клиенты «ставили на паузу» траты на отпуск, покупку электроники и бытовой техники, а также ремонт жилья и покупку мебели. По данным опроса, пока не все готовы возобновлять крупные траты, но потребительская активность постепенно восстанавливается: почти 30% отложивших крупную покупку уже вернулись к запланированным ранее расходам. А более 60% вкладчиков переразмещают средства на новые сберегательные продукты», – комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ (ПАО).

Опрос проводился с 1 по 8 июня 2022 года среди 1500 клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ банки


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