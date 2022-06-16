ВТБ протестирует цифровые рубли для покупки ЦФА

Запуск обмена безналичных рублей на цифровые для последующего приобретения ЦФА банк планирует уже в следующем году. Об этом в рамках ПМЭФ-2022 сообщил член правления ВТБ Святослав Островский.

Возможность совершать операции с цифровыми рублями в ВТБ Онлайн банк планирует запустить уже в следующем году. Для этого клиентам надо будет зарегистрироваться в приложении ВТБ Онлайн в качестве пользователя официальной платформы цифрового рубля Банка России и открыть цифровой кошелек. Затем обменять безналичные рубли на цифровые со своего банковского счета. После чего в ВТБ Онлайн клиенты банка смогут переводить цифровую валюту другим пользователям платформы, независимо от того, клиентами какого банка они являются.

«Уже в сентябре в ВТБ Онлайн мы протестируем покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли. Мы запустим тестирование новой технологии и реализуем максимально простой и прозрачный процесс покупки цифровых рублей в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты в числе первых в России оценили все преимущества этого сервиса. Рассчитываем, что операции с цифровым рублем, которые в следующем году станут доступны нашим клиентам, помогут, в частности, расширить географию предоставления цифровых финансовых сервисов на отдаленных территориях России, где доступ к банковской и телеком инфраструктуре ограничен», — прокомментировал член правления банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский. «Мы поддерживаем инициативу Банка России и видим большие перспективы цифрового рубля при взаимодействии с расчетами, в том числе оффлайн, а также в сложных структурированных сделках с применением смарт-контрактов. Банк ВТБ успешно провел тестовое взаимодействие с прототипом Платформы цифрового рубля и прошел регистрацию в пилотной среде Платформы. Следующим этапом является выполнение программы пилотного тестирования, которую готовит Банк России. Тестирование цифрового рубля на реальных клиентах начнется уже 2023 году», — сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Архитектура платформы «Цифрового рубля», разработанная Банком России, позволяет клиенту единожды и быстро зарегистрироваться через мобильное приложение любого банка, подключенного к платформе, получить доступ к кошельку и проводить операции в новом формате.

Использование криптографической защиты и шифрования обеспечивает высокий уровень безопасности всех расчетов в цифровой валюте: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций. Хранение и учет цифровых рублей напрямую осуществляет Банк России.

В феврале ВТБ и ПСБ провели первое успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии платформы «Цифрового рубля» Банка России.