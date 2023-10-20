ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году

В этом году соотношение женщин и мужчин оказалось примерно одинаковым – 50,4% против 49,6%, в прошлом году доля женщин составляла 52%. Средний возраст «жертвы» составил от 35 до 44 лет.

По данным исследования ВТБ, женщины чуть чаще подвергаются атакам мошенников, — в 50,4% случаев. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25,4%). Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась на 4 п.п. и стала занимать около 21%, от 55 до 64 лет – 17%, от 25 до 34 лет и люди старшего поколения (от 65 лет) – по 14%. Молодежь стала больше попадаться на уловки мошенников – доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8%.

Большинство «жертв» проживают в Москве (20,4%), Московской области (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,6%). Мошенническая активность также высока в Новосибирской (3,9%) и Самарской областях (3,5%), Краснодарской крае (3,2%), Свердловской области (3,2%). Северный Кавказ потерял лидерство по минимальному числу активности злоумышленников. В этом году менее 1% мошеннических случаев приходится на Оренбургскую область, Ханты-Мансийский АО, Омскую, Вологодскую, Мурманскую области, Приморский край, Республику Бурятия.

Наибольшая доля пострадавших клиентов, рассчитанная от аудитории ВТБ Онлайн в регионе, приходится на Новосибирскую, Воронежскую, Самарскую области и Хабаровский край. Однако этот показатель не превышает 0,3%.

«Мошеннические атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Однако, в первую очередь, злоумышленников привлекают люди среднего возраста, поскольку они много работают и финансово стабильны. Также вдвое вырос показатель по атакам на молодых людей в возрасте до 25 лет. Наиболее распространены обманы, основанные на социальной инженерии, примерно каждый третий случай приходится на оформление кредитов. Победить мошенников и уберечь свои деньги помогут, в первую очередь бдительности и финансовая грамотность. Клиент может стать жертвой злоумышленников, только если сам сообщает им свои персональные данные. Поэтому внимательно читайте тексты смс-уведомлений от банка. Деньги клиентов хранятся в безопасности только на том счете, который сам клиент физически открывал в обслуживающем банке», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 5,3 млн сообщений о звонках мошенников, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Банку удалось спасти более 9,5 млрд рублей на счетах. Большую часть звонков мошенники совершают с мобильного телефона – 74%, на долю мессенджеров приходится – 20%, с городских номеров – 4%.