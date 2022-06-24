Специальный приз от информационного агентства ТАСС ждёт начинающих журналистов – победителей номинации «ПРОба пера»

Для победителей номинации «ПРОба пера» агентство традиционно подготовит специальный приз – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС.

Академия новостей ТАСС – уникальный центр дополнительного образования, созданный на базе информагентства. В распоряжении её слушателей опыт нескольких поколений журналистов ТАСС и передовые разработки в области цифровых технологий. Учебные программы академии разрабатываются специально для журналистов, контент-менеджеров, сотрудников пресс-служб и подразделений по связям с общественностью.

Директор Сибирского регионального информационного центра «ИТАР-ТАСС» («ТАСС-Сибирь») Динара Хисматулина сказала на церемонии награждения победителей шестнадцатого конкурса: «Поиск и поддержка молодых и талантливых авторов по-прежнему остаётся приоритетной задачей информагентства ТАСС, а многолетнее сотрудничество с конкурсом «Сибирь.ПРО» позволяет эффективно решать эту задачу. Для нас премия «ПРОба пера» дает замечательную возможность выявить будущих звёзд журналистики и подарить им шанс перенять опыт и знания ведущих профессионалов этой отрасли».

ТАСС является ведущим государственным информационным агентством России. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов и представительств агентства позволяют оперативно получать и распространять объективную информацию среди максимально широкой аудитории. Ежедневно ТАСС выпускает около 3 тысяч сообщений и порядка 600-800 фотографий и видеосюжетов от собственных корреспондентов, формируя целостную и объективную картину событий.

В XVII конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.