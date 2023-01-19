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ВТБ запускает цифровой банк в Телеграме

  • 19/01/2023, 16:28
ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Телеграме.

новости бизнесаКлиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в 2 раза. Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.

Запуск банка в Телеграме пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счёта мобильного телефона. Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Телеграме клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

«В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в Телеграме – уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность. Сегодня мы запускаем для клиентов новый сервис и поэтапно планируем расширять его функционал до уровня полноценного приложения. Благодаря инновационным технологиям, скорость проведения в нем повседневных операций вырастет более чем в 2 раза. Мы ожидаем, что наиболее интересно его развитие будет пользователям устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения», — рассказал Святослав Островский, член правления ВТБ.

«В условиях новой реальности перед нами стояла задача обеспечить привычный клиентский опыт как в части онлайн-банкинга, так и информационного обслуживания во внешнем для банка канале взаимодействия. Кроме того, нам необходимо было сохранить максимально высокий уровень информационной безопасности. Архитектура предложенного нами решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы Телеграма. Для защиты клиентских операций реализована уникальная 5-факторная защита», — сообщил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Телеграме, а использование сервиса абсолютно безопасно. Для проведения операции клиенту необходимо авторизоваться в канале с чат-ботом банка с помощью кнопки «ВТБ Онлайн» в левом нижнем углу чата — ввести данные, как при входе в интернет-банк ВТБ Онлайн. На доверенный номер телефона клиента поступит СМС с кодом, который нужно ввести для подтверждения. После этого можно провести операцию непосредственно в мессенджере. При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из СМС.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : технологии онлайн-банк ВТБ Telegram


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