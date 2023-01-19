Алтайского предпринимателя посадили за вывод за рубеж 340 млн рублей

Центральный районный суд Барнаула постановил приговор в отношении организатора преступной группы, признанного виновным в совершении совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), а также незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Судом установлено, что в период с февраля 2017 года по январь 2020 года подсудимый, действуя в составе организованной им преступной группы, с использованием 38 фиктивно созданных им юридических лиц совершил валютные операции по незаконному переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в сумме более 340 млн рублей на банковские счета нерезидентов.

Кроме того, для осуществления указных целей злоумышленниками в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

— С учетом позиции государственного обвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, а также исполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве суд приговорил виновного по совокупности вышеуказанных преступлений к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В целях обеспечения исполнения дополнительного наказания в виде штрафа на арестованное имущество подсудимого обращено взыскание.

Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы находится на рассмотрении в суде.

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