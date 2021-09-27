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ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов

  • 27/09/2021, 17:38
Пользователи ВТБ Онлайн получили возможность подать заявку на беззалоговый автокредит.

Новости компанийРешение о выдаче заемщик получит за несколько минут. В ближайшее время клиентам станет доступно дистанционное оформление сделки и зачисление денег на счет. В результате, получить автокредит без залога клиенты ВТБ (ПАО) смогут без единого визита в банк.

Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн необходимо перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». Часть данных клиента заполняется самим банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября.

Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. До конца сентября ВТБ планирует запустить дистанционную выдачу кредита в рамках программы. Таким образом, получить автокредит без залога клиенты смогут без единого визита в банк.

«В рамках технологической трансформации ВТБ мы стремимся повышать комфорт и удобство обслуживания клиентов. Банк планомерно расширяет список продуктов и услуг, доступных для дистанционного оформления. Преимущество беззалогового кредитования состоит в том, что клиент получает на руки деньги на покупку любой техники с мотором. Заёмщик сам решает, что и когда ему купить – автомобиль, мотоцикл, гидроцикл и т.д. В ближайшее время мы предложим клиентам снизить ставку по таким кредитам, предоставив транспортное средство в залог. Услуга также будет доступна в цифровом формате, посещать банк не потребуется», — комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 10 минут.

Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 1 п.п. за подачу онлайн-заявки. Оформление полиса КАСКО необязательно. Подать заявку по новой программе также можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ беззалоговые кредиты банки автокредитование


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