Более 90 медалей и орденов житель Омской области пытался вывезти в Китай

В Новосибирске предстанет перед судом житель Омской области за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей в крупном размере, сообщает пресс-служба новосибирского следственного отдела Восточного МСУТ СК России.

— По версии следствия, обвиняемый в неустановленное время приобрел на территории Российской Федерации более 90 медалей и орденов, в том числе ордена «Отечественной войны», «Красного Знамени», «Материнская слава», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», относящиеся к культурным ценностям, — говорится в сообщении. — В ноябре 2019 года обвиняемый прибыл в терминал международных воздушных линий аэропорта «Толмачево» для совершения авиаперелета сообщением «Новосибирск — Пекин». При этом, согласно установленным нормативным документам, он не осуществил таможенное декларирование данных культурных ценностей.

В ходе таможенного досмотра в багаже обвиняемого были обнаружены и изъяты медали и ордена, относящиеся к культурным ценностям. Рыночная стоимость указанных предметов составляет более 1 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.