Новосибирцев ждут морозные выходные

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 23 февраля на территории города Новосибирска ожидается понижение температуры до -29 °С, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
21 февраля: температура ночью -25..-27 °С, днем -14..-16 °С, ветер южный 3-8 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем – местами небольшой мокрый снег.
22 февраля: температура ночью до -20..-22 °С, днем -17..-19 °С, ветер ночью западный 7-12 м/с, днем юго-западный 3-8 м/с. Местами небольшой снег.
23 февраля: температура ночью -27..-29 °С, в пригороде до -32 °С, днем -18..-20 °С, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 3-8 м/с. Преимущественно без осадков.
Фото: pixabay.com, автор- Ottabatta
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать