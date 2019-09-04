Избирательное законодательство не успевает за интернетом

Представители избиркомов честно признаются: вопрос контроля за агитацией кандидатов в интернете, в частности размещение агитпродукции на личных страницах в соцсетях, для них по-прежнему остается открытым. Согласно нормам федерального законодательства, такая агитация подпадает под определение «иная агитационная продукция» и никак не регламентируется законодательно. Это создает комиссиям определенные трудности при рассмотрении жалоб и обращений оппонентов. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказали председатели областной и городской избирательных комиссий Ольга Благо и Тамара Краткая.

— Около 20 жалоб и 15 обращений поступили в горизбирком, — приводит данные Тамара Краткая. — Больше половины связаны с интернет-ресурсами: с размещением агитматериалов либо на личных страницах кандидатов в соцсетях, либо на иных интернет-ресурсах. К сожалению, законодательство классифицирует это как «иные агитматериалы». И более подробно законом данное направление не регулируется. С учетом рассмотрения материалов и жалоб, которые к нам поступали, часть мы направили в УВД. Два обращения — в Роскомнадзор.

Как отмечают руководители избиркомов, отследить распространение этой «иной» агитпродукции по соцсетям очень сложно.

— Для кандидата есть определенные ограничения, — говорит Ольга Благо. — Но интернет — это почти неуправляемая система. Люди могут где-то на внутренних страничках, в закрытых группах распространять и обсуждать материалы. Бегать по их страницам и искать агитацию, понятно, невозможно. Сегодня ее найдешь здесь, а завтра она уже будет в каком-то другом месте.

В сложившейся ситуации избирательным комиссиям приходится самостоятельно определять критерии законности «иной» агитационной продукции.

— Мы не оценивали саму страничку, потому что она не является средством массовой информации — это личная страничка гражданина, — говорит председатель горизбиркома. — Мы оценивали тот материал, который был размещен, когда это носило заявительный характер. Мы делали скриншот этой информации и оценивали ее на признаки агитации. Если они есть, необходимо было просто уведомить избирком, независимо от того, оплачен видеоролик или нет. Потому что кандидат мог тот же ролик изготовить и разместить на собственной страничке самостоятельно, не привлекая для этого какие-то финансовые или человеческие ресурсы.

В то же время представители избирательных комиссий заявили, что интернет и IT-технологии позволяют усилить контроль за ходом голосования и процессом подсчета голосов избирателей. На выборах 8 сентября, к примеру, на ряде избирательных участков и в территориальных избирательных комиссиях Новосибирска будет идти видеотрансляция выборов и последующего подсчета голосов.

— Избирательная комиссия добилась финансирования организации видеонаблюдения во всех десяти ТИКах города Новосибирска и на 552 избирательных участках, — рассказывает Ольга Благо. — То есть более 90% помещений для голосования оборудуют видеонаблюдением. С представителями СМИ будет работать информационный центр городской избирательной комиссии, где станет размещаться вся необходимая информация по ходу, а затем и по подведению итогов голосования.

Ряд участков также предполагается оснастить комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на выборах также планируется использовать относительно новую технологию ввода данных голосования в систему.

— В Новосибирске на 312 участках будут применяться КОИБы двух видов: КОИБ-2010 и КОИБ-2017, — сообщает Благо. — То есть в городе задействована практически половина территории, где будут применяться КОИБы. Все протоколы участковых комиссий распечатают с QR-кодом. При вводе данных в систему «ГАС — выборы» это позволит обеспечить скорость ввода и избежать ошибок.

В настоящий момент идет доставка и установка КОИБов на избирательные участки. Их тестирование состоится накануне дня голосования и 8 сентября за полтора часа до открытия участков.

По информации областной избирательной комиссии, 8 сентября в рамках единого дня голосования пройдут выборы (основные и дополнительные) в 18 муниципальных районах. В ходе избирательной кампании было выдвинуто 204 кандидата. Из них было зарегистрированы 184 человека. Всего в выдвижении кандидатов всех уровней приняли участие региональные отделения 19 политических партий. 181 зарегистрированный кандидат выдвинут 16 политическими партиями. В порядке самовыдвижения в выборах в Новосибирской области участвуют 19 кандидатов. В организации выборов задействованы 30 избирательных комиссий муниципальных образований, 28 ТИКов (из них 10 — на территории Новосибирска), 691 УИК (620 — в Новосибирске). Всего в организации единого дня голосования задействуют около 6 тысяч членов избирательных комиссий. Досрочно проголосовали в Новосибирской области 2906 избирателей (0,24%), в Новосибирске — 2610 (0,2%). По округу №12 проголосовали 90 избирателей (0,3%).

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