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Избирательное законодательство не успевает за интернетом

При этом большинство жалоб кандидатов, поступающих в избирком, связано с использованием их оппонентами интернет-сайтов и соцсетей.
  • 04/09/2019, 20:22
Автор: Евгения Серёгина
Избирательное законодательство не успевает за интернетом
«Бегать по интернет-страницам и искать агитацию практически невозможно».

Представители избиркомов честно признаются: вопрос контроля за агитацией кандидатов в интернете, в частности размещение агитпродукции на личных страницах в соцсетях, для них по-прежнему остается открытым. Согласно нормам федерального законодательства, такая агитация подпадает под определение «иная агитационная продукция» и никак не регламентируется законодательно. Это создает комиссиям определенные трудности при рассмотрении жалоб и обращений оппонентов. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказали председатели областной и городской избирательных комиссий Ольга Благо и Тамара Краткая.

 Около 20 жалоб и 15 обращений поступили в горизбирком,  приводит данные Тамара Краткая.  Больше половины связаны с интернет-ресурсами: с размещением агитматериалов либо на личных страницах кандидатов в соцсетях, либо на иных интернет-ресурсах. К сожалению, законодательство классифицирует это как «иные агитматериалы». И более подробно законом данное направление не регулируется. С учетом рассмотрения материалов и жалоб, которые к нам поступали, часть мы направили в УВД. Два обращения — в Роскомнадзор.

Как отмечают руководители избиркомов, отследить распространение этой «иной» агитпродукции по соцсетям очень сложно.

 Для кандидата есть определенные ограничения,  говорит Ольга Благо.  Но интернет  это почти неуправляемая система. Люди могут где-то на внутренних страничках, в закрытых группах распространять и обсуждать материалы. Бегать по их страницам и искать агитацию, понятно, невозможно. Сегодня ее найдешь здесь, а завтра она уже будет в каком-то другом месте.

В сложившейся ситуации избирательным комиссиям приходится самостоятельно определять критерии законности «иной» агитационной продукции.

 Мы не оценивали саму страничку, потому что она не является средством массовой информации  это личная страничка гражданина,  говорит председатель горизбиркома. — Мы оценивали тот материал, который был размещен, когда это носило заявительный характер. Мы делали скриншот этой информации и оценивали ее на признаки агитации. Если они есть, необходимо было просто уведомить избирком, независимо от того, оплачен видеоролик или нет. Потому что кандидат мог тот же ролик изготовить и разместить на собственной страничке самостоятельно, не привлекая для этого какие-то финансовые или человеческие ресурсы.

В то же время представители избирательных комиссий заявили, что интернет и IT-технологии позволяют усилить контроль за ходом голосования и процессом подсчета голосов избирателей. На выборах 8 сентября, к примеру, на ряде избирательных участков и в территориальных избирательных комиссиях Новосибирска будет идти видеотрансляция выборов и последующего подсчета голосов.

 Избирательная комиссия добилась финансирования организации видеонаблюдения во всех десяти ТИКах города Новосибирска и на 552 избирательных участках,  рассказывает Ольга Благо.  То есть более 90% помещений для голосования оборудуют видеонаблюдением. С представителями СМИ будет работать информационный центр городской избирательной комиссии, где станет размещаться вся необходимая информация по ходу, а затем и по подведению итогов голосования.

Ряд участков также предполагается оснастить комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на выборах также планируется использовать относительно новую технологию ввода данных голосования в систему.

— В Новосибирске на 312 участках будут применяться КОИБы двух видов: КОИБ-2010 и КОИБ-2017,  сообщает Благо.  То есть в городе задействована практически половина территории, где будут применяться КОИБы. Все протоколы участковых комиссий распечатают с QR-кодом. При вводе данных в систему «ГАС  выборы» это позволит обеспечить скорость ввода и избежать ошибок.

В настоящий момент идет доставка и установка КОИБов на избирательные участки. Их тестирование состоится накануне дня голосования и 8 сентября за полтора часа до открытия участков.

По информации областной избирательной комиссии, 8 сентября в рамках единого дня голосования пройдут выборы (основные и дополнительные) в 18 муниципальных районах. В ходе избирательной кампании было выдвинуто 204 кандидата. Из них было зарегистрированы 184 человека. Всего в выдвижении кандидатов всех уровней приняли участие региональные отделения 19 политических партий. 181 зарегистрированный кандидат выдвинут 16 политическими партиями. В порядке самовыдвижения в выборах в Новосибирской области участвуют 19 кандидатов. В организации выборов задействованы 30 избирательных комиссий муниципальных образований, 28 ТИКов (из них 10 — на территории Новосибирска), 691 УИК (620 — в Новосибирске). Всего в организации единого дня голосования задействуют около 6 тысяч членов избирательных комиссий. Досрочно проголосовали в Новосибирской области 2906 избирателей (0,24%), в Новосибирске — 2610 (0,2%). По округу №12 проголосовали 90 избирателей (0,3%).

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