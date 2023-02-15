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ВТБ запускает «Семейный банк»

  • 15/02/2023, 10:34
Новый формат обслуживания на базе карточных продуктов реализуется в рамках стратегической инициативы ВТБ «Семейный капитал» и объединит повседневные продукты и услуги для всей семьи.

новости бизнесаВТБ объявляет о запуске нового проекта «Семейный банк».

В ближайшие два года в рамках проекта клиенты ВТБ оформят для своих близких более 500 тысяч дополнительных карт. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Семейный банк» позволит пользоваться финансовыми услугами членам семьи клиента ВТБ.  Пользователь сможет заказать для своих близких в ВТБ Онлайн дополнительные карты, выбрав удобный формат получения: с доставкой на дом своему близкому, либо в отделение. Родственники клиента смогут совершать повседневные платежи  в пределах установленного лимита. Члены семьи смогут управлять картой, совершать регулярные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей.

В течение двух лет список сервисов в рамках «Семейного банка» расширится. В третьем квартале пользователям будет доступен единый кредитный лимит для основных и дополнительных кредитных карт. Основной владелец карты сможет заказать дополнительную кредитную карту для близкого человека, контролировать расходы и даты платежей, а также погасить задолженность за всех родственников одним платежом и в ВТБ Онлайн.

Отдельный набор сервисов банк разработал для семей с детьми. В ВТБ Онлайн появится свой доступ для юных пользователей, что на практике поможет изучить основы финансовой грамотности. При этом несовершеннолетние клиенты смогут пользоваться только определенным функционалом, исключающим доступ к любым кредитным продуктам. Будет обновлено предложение по страховым программам ребенка, а жители отдельных городов смогут оформить для детей карты, на которых, кроме основных банковских услуг, будет доступен функционал записи льготного билета на транспорт.

«Российские банки выступают одним из драйверов социальной политики государства. Для ВТБ адресная помощь семьям стала приоритетной задачей. В прошлом году мы запустили стратегическую инициативу «Семейный капитал», в рамках которой планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей. Одним из ключевых элементов этой стратегии станет проект «Семейный банк». Это не просто финансовый инструмент или набор отдельных сервисов, а прежде всего, поддержка членов семьи и взаимопомощь в различных жизненных ситуациях для дополнительной уверенности и безопасности. Мы ожидаем, что к концу 2024 года клиенты оформят более 500 тысяч дополнительных карт на своих близких», – отмечает Анатолий Печатников.

Проект «Семейного банка» будет развиваться с опорой на карты национальной платежной системы. По итогам 2022 года доля «Мира» впервые достигла 50% от общего портфеля карт ВТБ. По мнению Анатолия Печатникова, в текущем году тренд на популяризацию национальных карт сохранится, что позволит нарастить их долю до 60%. Увеличению портфеля ВТБ будут способствовать не только развитие «Семейного банка», но и необходимость оформления карты для получения бюджетных выплат, а также развитие программы лояльности «Мир».

Стратегическая инициатива ВТБ «Семейный капитал» предусматривает комплексное обслуживание клиентов, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте. Только за 2022 год ВТБ направил на реализацию собственных социальных программ около 3 млрд рублей.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : семейный банк ВТБ


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