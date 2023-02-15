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Продажи дорожно-строительной и спецтехники упали впервые за шесть лет

  • 15/02/2023, 10:26
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Продажи дорожно-строительной и спецтехники упали впервые за шесть лет
В количественном выражении снижение произошло на треть.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2022 году было продано 13 тыс. 677 единиц техники, тогда как годом ранее продажи составили 20 тыс. 508 единиц. Эксперты отмечают, что просели все виды техники, кроме колесных экскаваторов. Реализация последних, напротив, выросла на 9% до 1039 машин.

В АЕБ уточнили, что снижение рынка дорожно-строительной и спецтехники в стране произошло впервые с 2016 года.

По словам представителя компании «Кранэкс», падение продаж в прошлом году прежде всего связано с вынужденной сменой поставщиков комплектующих на фоне санкций, пишут «Ведомости». При этом примерно 80% предприятий уже переориентировались на азиатских производителей комплектующих.

По мнению собеседника издания, падение продаж носит временный характер, но присутствует риск конкуренции со стороны китайских производителей дорожно-строительной техники, часть из которых «устанавливает демпинговые цены».

В свою очередь, генеральный директор «Спецавтопрома» Денис Кудрявцев считает, что такое положение дел связано также с повышением лизинговых ставок и ставок по кредитам после начала специальной военной операции в Украине.

Ранее редакция сообщала, что российская промышленность скупает станки.

Фото: pixabay.com — PhotoMIX-Company

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия

Теги : Экономика падение продаж спецтехники кризис


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