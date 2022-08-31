ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. По прогнозам банка, объем кредитов ВТБ в этом сегменте составит порядка 800 млн рублей до конца года.

Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составит от 900 рублей без дополнительных расходов на страхование.