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ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

  • 31/08/2022, 17:49
ВТБ расширяет свою кредитную линейку и запускает экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением.

Банк ВТБРазмер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. По прогнозам банка, объем кредитов ВТБ в этом сегменте составит порядка 800 млн рублей до конца года.

Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составит от 900 рублей без дополнительных расходов на страхование.

«В нынешних рыночных условиях получение средств «здесь и сейчас» с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами. Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями. Статус надёжного государственного банка гарантирует клиентам безопасность сделки и честный подход к решению возможных трудностей. При этом условия по кредиту не окажут существенного давления на их бюджет, а мгновенное одобрение и простота оформления позволят быстро получить необходимую сумму. По нашим прогнозам, до конца года мы выдадим более 800 млн рублей в рамках экспресс-кредитования», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ (ПАО).

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Регионы: Сибирь

Теги : кредит наличными ВТБ


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