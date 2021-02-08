Налоговая просит у области больше штрафстоянок

Рейды по поиску автовладельцев, задолжавших по имущественным налогам, в четвертом квартале 2020 года показали 60% эффективности: из 13 млн рублей накопившейся задолженности сразу было погашены почти 7 млн. Более радикальная мера — эвакуация автомобилей должников на штрафстоянки — возымела стопроцентный результат. Такие данные в ходе оперативного совещания в правительстве области озвучил руководитель регионального управление ФНС Алексей Легостаев.

— В силах органов власти помочь продолжать эту работу, — обратился он к губернатору. — Необходимо предоставление достаточного количества машиномест на штрафстоянках, куда эвакуируются автомобили. Кроме того, у нас есть проблема по финансированию услуг эвакуатора. Мы также хотели бы совместно со службой судебных приставов иметь аппаратно-программный комплекс, который позволяет оперативно выявлять должников в ходе рейдов.

Также в ведомстве намерены взяться за собственников объектов недвижимости и земельных участков, приобретенных до 1999 года, но до сих пор не отраженных в ЕГРН.

— ФЗ-518 наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, — говорит Легостаев. — Сегодня управление подготовит такой реестр объектов и передаст его в правительство области и органы местного самоуправления с целью выявления их правообладателей. Считаю, что проведение данной работы должно быть одним из важных направлений нашей совместной деятельности.

Всего совокупная задолженность налогоплательщиков по имущественным налогам, по итогам 2020 года остается достаточно большой — 2,7 млрд рублей. Из них на транспортный налог приходятся почти 2 млрд. Тревогу налоговиков в части собираемости этого налога разделяют и в региональном правительстве.

— Транспортный налог — один из значимых источников финансирования содержания и ремонта дорог, — обратился губернатор Андрей Травников к главам районов и муниципалитетов. — Поэтому просьба: не доводить до судебных разбирательств, объяснять необходимость уплаты транспортного налога.

По информации УФНС по Новосибирской области, исчисленная к уплате сумма имущественных налогов составила 3,8 млрд рублей (+3% к 2019 году). Общий объем поступлений от физлиц составил 3,7 млрд рублей. (+254 млн, 7%). Совокупный уровень собираемости — 97% (+4%). Выросла собираемость по транспортному налогу и налогу на имущество (+5%). Собираемость по земельному налогу уменьшилась (-7%).

Собираемость по транспортному налогу в среднем по области составила 98%. При этом минимальные показатели зафиксированы в Черепановском (89%), Колыванском (91%), Мошковском (92%) районах. По налогу на имущество физических лиц собираемость по области — 97%. Самая низкая собираемость отмечена в Кыштовском (85%), Черепановском (88%), Коченевском (88%) районах. По земельному налогу собираемость по области составила 96 %. Самая низкая собираемость отмечена в г. Обь (84%), в Мошковском (86%), в Ордынском (87%) районах.

По данным 2ГИС, в Новосибирске находятся 4 штрафстоянки, которые входят в ООО «ГАПП-9».