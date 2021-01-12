ВТБ запустил консолидацию ИТ-систем в основных ЦОДах

Данные изменения дают ВТБ возможность продолжить увеличивать скорость обработки данных и вывода новых клиентских сервисов на рынок. Они являются технологическим фундаментом для достижения стратегической цели ВТБ — 100% доступности финансовых услуг в режиме онлайн.
В центрах обработки данных размещаются системы хранения, передачи, обработки данных и другое вычислительное оборудование, обеспечивающее работу основных банковских систем и приложений.
— Новые ЦОДы — это технологическая основа, позволяющая ВТБ реализовывать стратегические цели, среди которых о доступность банковских сервисов на уровне 99,99% и обеспечение возможности использования 100% финансовых услуг онлайн. На фоне перехода большинства продуктов и сервисов в онлайн и увеличения количества пользователей цифровых сервисов банка растет нагрузка на инфраструктуру. Консолидация ИТ-систем ВТБ в новых ЦОДах позволяет нам реагировать на эти вызовы, дает потенциал для роста мощностей, увеличения скорости ввода новых продуктов и сервисов для наших клиентов, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Вадим Кулик.
Модернизация ЦОДов проходит в рамках реализации цифровой трансформации банка. Модернизация центров обработки данных предполагает в том числе консолидацию основных IT-систем банка в двух ЦОД вместо нынешних девяти, преобразование и расширение инженерных систем: бесперебойного электроснабжения, поддержки микроклимата, структурированных кабельных систем (СКС) и т.д.
Фото: пресс-служба банка
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