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ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство загородных домов

  • 04/08/2022, 15:50
ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения объекта недвижимости.

Новости бизнеса«Загородная недвижимость – один из немногих сегментов жилья, демонстрирующих стабильный рост спроса даже по сравнению с прошлым годом. При этом, по данным «Дом.рф», около 70% частных домов россияне строят без привлечения профессиональных подрядчиков. Такой подход, в том числе, не ограничивает в выборе подходящего места для стройки и позволяет реализовать индивидуальный проект. По нашим оценкам, уже до конца этого года объем сделок по программе может достигнуть 4 млрд рублей», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Для получения кредитных средств необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Подробная смета, поручительство или иные виды дополнительного обеспечения не потребуются. Минимальная ставка по кредиту доступна при условии личного страхования заёмщика и оформлении права собственности на дом в течение года с даты заключения кредитного договора. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется строительство, а после возведения – дом.

Остальные условия кредитования соответствуют требованиям ипотеки с господдержкой. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Сумма ипотеки может достигать 12 млн рублей при строительстве в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в других субъектах РФ. Средства возможно получить на срок до 30 лет. Подать заявку на ипотеку можно в контакт-центре ВТБ по номеру 1000 или в офисах банка.

В ВТБ приобрести на льготных условиях также возможно частный дом с земельным участком от застройщика. В рамках ипотеки с господдержкой финансирование доступно в размере до 12 млн рублей при покупке объекта в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 млн в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение максимальной суммы кредита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : льготная ипотека ВТБ


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