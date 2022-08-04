Новосибирские ученые обнаружили вещества, способные противостоять COVID-19

Ученые новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН смогли выявить и доказать наличие противовирусных свойств у производных сложных эфиров борнеола. В будущем эти соединения могут лечь в основу препаратов для терапии Covid-19, пишет журнал «Наука в Сибири».

— Сейчас в России не существует оригинальных препаратов для лечения Covid-19, поэтому разработка инновационных и доступных отечественных лекарственных средств очень актуальна, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН доктор химических наук Ольга Яровая.

По её словам, учёным удалось получить модификации природного спирта борнеола, которые могут использоваться для ковид-терапии. При этом препарат отличается доступностью и не требует больших финансовых затрат при добыче.

Физические свойства эфиров борнеола позволяют использовать их в качестве компонента лекарств, выпускаемых в форме капсул. Другим перспективным направлением является разработка способов доставки вещества прямо в легкие, что даст возможность эффективнее воздействовать на SARS-CoV-2.

В ближайшее время ученые НИОХ СО РАН планируют перейти к испытаниям соединений на животных моделях.