СКТБ «Катализатор» готовится к реконструкции корпуса испытания катализаторов

— Мы уже несколько лет работаем над обновлением материально-технической базы предприятия. Надеемся, что в этом году нам наконец удастся закончить реконструкцию офисно-лабораторного корпуса, — сообщил в ходе пресс-тура генеральный директор АО СКТБ «Катализатор» Виталий Хан.
Второй этап — реконструкция корпуса испытания катализаторов площадью около 4 тысяч кв. м. Все площади этого корпуса будут заняты аналитическим и испытательным оборудованием.
— Сейчас выбран подрядчик — белорусская компания, которая проводит проектные работы. По договору проектно-сметная документация должна быть готова к концу 2022 года, но, как мне докладывают, они отстают от графика, — поясняет Виталий Хан. — До того, как будут готовы документы, говорить о сроках реализации проекта, а также о суммах необходимых инвестиций преждевременно.
Позже редакции уточнили, что после старта работ на объекте его планируют ввести в эксплуатацию через 2 года. Ранее объем инвестиций в этот этап оценивался в 600 млн рублей — собственные средства инвестора. В 2022 году компания планировала заявиться с этим проектом на инвестсовет области, чтобы добиться решения о его включении в программу реиндустриализации.
— На площадке, расположенной по улице Тихая, 3, мы планируем построить большой производственно-складской комплекс площадью около 40 тысяч кв. м, где намерены размещать наши новые технологии, — отметил директор компании.
Ранее объем инвестиций в третий этап проекта «КИТ» оценивался в 1,2 млрд рублей. В рамках этого этапа СКТБ «Катализатор» также планировал расширить производство катализаторов экологического назначения, в том числе блочных, предназначенных для очистки вредных выбросов промышленных предприятий.
АО «СКТБ «Катализатор» создано по приказу Минхимпрома СССР в 1970 году в форме специального конструкторско-технологического бюро катализаторов с опытным производством (СКТБ катализаторов). По данным Seldon.Basis, в 2021 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 309,4 млн. У предприятия 77 действующих патентов.
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