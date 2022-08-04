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СКТБ «Катализатор» готовится к реконструкции корпуса испытания катализаторов

  • 04/08/2022, 15:50
Автор:
новости Новосибирска
Сейчас подрядчик готовит проектно-сметную документацию для проведения работ.

— Мы уже несколько лет работаем над обновлением материально-технической базы предприятия. Надеемся, что в этом году нам наконец удастся закончить реконструкцию офисно-лабораторного корпуса, — сообщил в ходе пресс-тура генеральный директор АО СКТБ «Катализатор» Виталий Хан.

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

Напомним, с 2016 года компания реализует технологическую инициативу «КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» и входит в региональную программу реиндустриализации. Первый проект КИТ — глубокая реконструкция административно-лабораторного корпуса площадью 10 тысяч кв. м, модернизация 40 лабораторий. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 900 млн рублей

Второй этап — реконструкция корпуса испытания катализаторов площадью около 4 тысяч кв. м. Все площади этого корпуса будут заняты аналитическим и испытательным оборудованием.

— Сейчас выбран подрядчик — белорусская компания, которая проводит проектные работы. По договору проектно-сметная документация должна быть готова к концу 2022 года, но, как мне докладывают, они отстают от графика, — поясняет Виталий Хан. — До того, как будут готовы документы, говорить о сроках реализации проекта, а также о суммах необходимых инвестиций преждевременно.

Позже редакции уточнили, что после старта работ на объекте его планируют ввести в эксплуатацию через 2 года. Ранее объем инвестиций в этот этап оценивался в 600 млн рублей — собственные средства инвестора. В 2022 году компания планировала заявиться с этим проектом на инвестсовет области, чтобы добиться решения о его включении в программу реиндустриализации.

«СКТБ Катализатор» вышел на инвестсовет с инжиниринговым центром

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

Виталий Хан также прокомментировал ситуацию с еще одним крупным проектом, который компания продвигает уже несколько лет, — созданием нового производственно-складского комплекса.

— На площадке, расположенной по улице Тихая, 3, мы планируем построить большой производственно-складской комплекс площадью около 40 тысяч кв. м, где намерены размещать наши новые технологии, — отметил директор компании.

Ранее объем инвестиций в третий этап проекта «КИТ» оценивался в 1,2 млрд рублей. В рамках этого этапа СКТБ «Катализатор» также планировал расширить производство катализаторов экологического назначения, в том числе блочных, предназначенных для очистки вредных выбросов промышленных предприятий.

АО «СКТБ «Катализатор» создано по приказу Минхимпрома СССР в 1970 году в форме специального конструкторско-технологического бюро катализаторов с опытным производством (СКТБ катализаторов). По данным Seldon.Basis,  в 2021 году выручка компании составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 309,4 млн. У предприятия 77 действующих патентов.

 

Ранее редакция рассказывала, что правительство РФ просят спасти обувную фабрику в Бердске. 

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство инвестиции бизнес


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