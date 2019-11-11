ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал

Это мобильное приложение SoftPOS, которое полностью заменит классический POS-терминал. Банк обеспечит эквайринговое обслуживание данной платформы для самозанятых россиян и предприятий микробизнеса. Теперь они смогут принимать оплату за предоставляемые услуги, не приобретая специальное оборудование.

Новое решение поможет расширить сферу использования безналичных расчетов. Для этого достаточно скачать в свой смартфон специальное приложение SoftPOS в ОС Android и в дальнейшем использовать устройство в качестве платежного терминала. Процесс выглядит так же, как и при оплате бесконтактным способом. Сервис работает на телефонах, имеющих NFC-модуль и позволяет принимать платежи с бесконтактных карт и смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Фактически любой совместимый смартфон превращается в POS-терминал без необходимости использования дополнительных устройств, таких как MPOS или внешних модулей.

Первыми крупными клиентами стали страховые компании, среди которых — «Ингосстрах». Также в настоящий момент проект пилотируется в ресторанах и курьерских службах.

— В рамках своей стратегии ВТБ стремится к тому, чтобы уже в 2020 году сделать большинство своих продуктов полностью цифровыми. Данный проект – это большой шаг вперед на пути к переходу в безналичные платежи. Эквайринг на смартфонах снижает порог входа для многочисленных сегментов, у которых ранее стоимость оборудования была препятствием для приема безналичной оплаты. В первую очередь это самозанятые, малый бизнес, агенты страховых компаний, службы доставки и благотворительные организации. Уверен, наша технология позволит принимать карты тем клиентам, для которых ранее это было проблематично по экономическим соображениям, — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка