Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

В ходе второго Торгового форума представители Минпромторга РФ анонсировали скорую отмену федерального закона № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Этот закон, принятый в 2006-м, признали функционально исчерпанным все стороны: федеральные и региональные власти, операторы, организующие ярмарки, владельцы и управляющие оптово-розничных рынков и производители сельхозпродукции. Такое единодушие обусловлено интересом к развитию сегмента рынков и ярмарок. 271-ФЗ со временем превратился в оковы этого процесса.

Его функциональной заменой отчасти станет новая концепция развития оптово-розничных рынков — в соответствии со стратегией развития торговли РФ до 2025 года. Об этом в ходе круглого стола «Альтернатива федеральным сетям: форматы ритейла для региональных производителей» сообщил Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации продукции Минпромторга России. Пока концепция находится в разработке, но ее отличия от 271-ФЗ вполне зримы и обсуждаемы уже сейчас. Как подчеркнул Кузнецов, концепция развития оптово-продовольственных рынков — это более концентрированный, специализированный документ, чем закон, отражавший ситуативные потребности и приоритеты первого десятилетия 2000-х.

— Розничные рынки избыточно зарегулированы, — пояснил Никита Кузнецов. — И мы подготовили законопроект, на днях внесли его в правительство. Суть законопроекта — отмена закона 271-ФЗ (закона о рынках) и перенос части облегченных норм в закон о торговле. Нужно снять излишние обязательства с управляющих компаний, занимающихся рынками. Что мы, по сути, ждем от рынка? Во-первых, это вариативное множество торговых мест, конкуренция, возможность торговать мелким предпринимателям, а также гражданам, не являющимся предпринимателями. Торговля собственной продукцией, продукцией нефабричного изготовления. Если рынок торгует пищевыми продуктами, нужно обеспечить ветеринарный и фитосанитарный контроль. Фактически это единственное требование к рынку, которое должно быть необсуждаемо жестким. Вопрос безопасности — тема, в принципе, без компромиссов. Согласование плана размещения торговых мест на рынке — зачем оно? Обычный городской торговый центр ничего такого ни с кем не согласует. Ответственность управляющей компании за соблюдение миграционного режима арендаторами — мы эту обязанность тоже считаем излишней. Эта зарегулированность мешает управляющим компаниям заниматься собственно рынком. Эта затрудненная управляемость снижает состязательность рынка в соперничестве с торговыми центрами, сетевыми магазинами, крупноформатной торговлей. Ветеринарный и фитосанитарный контроль — это нерушимо. А остальное — бюрократические нагромождения.

Словом, перемен в походах к ярмарочно-рыночной торговле будет много. Так, например, аспект «капитальность-некапитальность» — теперь на усмотрении местных властей.

— Если на рынке идет торговля из некапитальных сооружений, внешний вид этих объектов должны будут регламентировать уже местные власти, — подчеркнул Никита Кузнецов. — А то ограничение, которое существующий закон налагает по этой части на города-миллионники, на наш взгляд, излишне.

Также в концепции будут взаимно разграничены понятия оптового рынка и оптово-распределительного центра.

— Оптовые рынки — звено, пока еще мало проработанное на общефедеральном уровне, — рассуждает Никита Кузнецов. — По сути, оптово-продовольственные рынки только предстоит создавать как концепт. Оптово-распределительный центр — это не его аналог, ОРЦ и оптовый продовольственный рынок — не одно и то же. Оптовый рынок — это место, где оптовик продает товар розничному торговцу, ресторатору — прежде всего, в несетевую розницу продает. На оптовом рынке возможна и розничная торговля, но основная его функция — мелкий опт. По этому принципу он и должен организовываться. Изучали мы в процессе этой работы зарубежный опыт. Во Франции и Испании 50% продуктов категории fresh проходят именно через оптово-розничные рынки. В Польше немного другая процентовка — это специфичная страна, где отсутствуют большие сельскохозяйственные предприятия, очень крестьянская такая (в отличие от Германии, например). Там 40% fresh-товаров идут через оптово-розничные рынки. Там больше доля присутствия самих фермеров. Либо они сами приезжают, либо кооперативы, их объединяющие. Нормы по размещению там простейшие. Зато строго соблюдаемые. Потому, например, огромный оптовый рынок под Варшавой экологической нагрузки на сопредельные территории практически не создает, не становится стресс-фактором. Отходы зелени идут на компост, отходы тары — на ТЭЦ и в котельные. Там уже создается своя электростанция, которая на собственном мусоре и будет работать. И еще очень важно четкое категориальное разграничение бизнесов — торгового и логистического. Это разные темы. Посему ошибкой будет размещать на оптовых рынках склады и хладокомбинаты. Складской составляющей должны быть только хранилища текущего запаса.

По ходу дискуссии Никита Кузнецов подверг критике отождествление ярмарок и рынков с экономическими реалиями 90-х, с так называемой «бедняцкой экономикой».

— Оптово-розничные рынки — привычная реалия таких успешных в агроиндустрии стран, как Франция, Германия и Испания. Даже в контексте нынешних проблем Европы их бедными уж точно не назовешь. Рынки и ярмарки — отнюдь не анахронизм, не вынужденный формат. Это элемент комфортной и вариативной потребительской среды. Для богатых стран он вполне органичен. Чем богаче становится страна или регион, тем ярче развитие ярмарочно-рыночного сегмента.

По мнению Никиты Кузнецова, ярмарка с преобладанием нефабричного товара — реалия на стыке экономики и социо-культурных феноменов. Она не только инфраструктурный элемент, но и составляющая так называемого L’espritdelavie (стиля жизни), и туристический аттрактив.

— С точки зрения банального монетаризма рыночный торговец неэффективен, — отметил он.

Кузнецов убежден, что ярмарка, ставшая составляющей регионального маркетинга, локального туристического «я», не обязана быть дешевой:

— «На ярмарке должно быть дешево» — это тоже клише и анахронизм. Чем глубже идет развитие, тем больше доля селектива. Ярмарка — это индивидуальность, штучность, это ручной труд. Ярмарка и оптовый рынок — не синонимы. И дешевизна — не предметообразующая категория для понятия «ярмарка».

Как подчеркнул Кузнецов, к осознанию ярмарочной селективности публика вполне готова. По крайней мере, в городах-миллионниках:

— Для посетителя важнее дешевизны ощущение справедливости этой цены. Если он ощущает, что цена логична и справедлива, она им осмысляется как нормальная, хорошая.

Впрочем, и дешевизна как сущностная примета ярмарки участниками круглого стола тоже не отрицается.

— На ярмарках, которые организуют областной минпромторг и мэрия, цены не должны быть выше 10-12% от среднестатистических, — подчеркнула Лариса Петроченко, заместитель начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что отмена 271-ФЗ ускорит и упростит развитие ярмарочно-рыночного сегмента, а хорошо прописанная концепция не даст этому процессу превратиться в стихию. То есть убережет ярмарку от мутации в «шайтан-базар».

— Ближайшая задача — сформировать институт профессиональных организаторов ярмарок и конфигурирование сообщества торговцев, — констатировал Никита Кузнецов. — Ярмарки — это уже профессиональный формат, требующий от оператора тематической концентрации. Производители тоже участвуют, но по Европе самих фермеров — 30-35%. Прямое присутствие производителя украшает ярмарку, но не является целью-абсолютом. Ярмарка — формат, требующий профессиональной модерации. На совести оператора-управленца — присмотр за наличием конкуренции. Как только конкуренция исчезает, начинается концептуальное затухание ярмарки, вымирание.

Фото автора