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ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки

  • 25/10/2022, 10:48
ВТБ расширил возможности удаленного оформления ипотеки для новых клиентов.

новости бизнесаТеперь им стал доступен выездной формат обслуживания при приобретении первичной недвижимости у застройщика. Будущие заемщики могут вызвать менеджера банка, оформить счет, а затем провести ипотечную сделку без посещения офиса банка. Сервис доступен в 79 городах России.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, на первом этапе клиентам необходимо подать заявку на ипотеку ВТБ  любым удобным способом: на сайте банка, в приложении для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов или других партнеров.

После получения одобрения по кредиту будущий заемщик может  вызвать курьера, который оформит ему договор комплексного обслуживания, счет и банковскую карту. Далее представитель строительной компании, у которой приобретается объект, выпустит клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись, с помощью которой он сможет удаленно подписать документы на покупку квартиры.

Возможность провести дистанционные сделки в сегменте первичного жилья ВТБ запустил еще в «пандемийный» 2020 год, и далее работал над улучшением процессов в рамках запущенного сервиса. Теперь, благодаря новому проекту, посещать отделение банка не потребуется – курьер приедет к будущему заемщику в любое удобное время и место.

Ранее ВТБ провел успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.

ВТБ – один из лидеров российского рынка жилищного кредитования. За январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты ВТБ чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

Фото: pexels.com — RODNAE Productions

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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