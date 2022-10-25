KFC переименуют в Rostic’s

— Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC — компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова, — говорится в сообщении компании.

Константин Котов и Андрей Осколков владеют ГК «Фуд-сервис», который по франшизе управляет 41 точкой KFC. А также предприниматели развивают по франшизе восемь ресторанов «Росинтера» (бренды IL Patio, «Планета суши» и др.).

Yum! Brands при этом отметила, что новые владельцы должны провести ребрендинг ресторанов. По данным источника «Ъ», выбор остановили на бренде Rostic’s, обновление вывесок уже запланировано на начало следующего года.

После завершения всех необходимых действий, связанных с продажей российского бизнеса локальному менеджменту, американская компания полностью покинет РФ.

Yum! Brands, владеющая брендами сетевых ресторанов KFC и Pizza Hut, начала переговоры о продаже бизнеса в РФ в начале июля текущего года. Тогда же компания сообщила, что «рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору» и что при любом варианте рабочие места будут сохранены, а обязательства перед партнерами выполнены в полном объеме.

24 февраля РФ объявила о начале СВО по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с чем ряд западных стран незамедлительно и поэтапно стали вводить санкции, после чего многие зарубежные бренды и сервисы сообщили о приостановке деятельности в России.

В частности, Yum! Brands в марте приостановила работу 70 ресторанов KFC (но свыше тысячи заведений продолжили функционировать по франшизе) и все инвестиции в развитие России из-за событий, происходящих в Украине.