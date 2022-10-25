Бизнес инвестирует в устойчивое развитие

В Новосибирске прошла II Сибирская конференция по устойчивому развитию «ESG: современный инструмент в развитии регионов и общества», организованная бизнес-порталом Infopro54. В ходе кейс-сессии «ESG-инвестиции бизнеса» эксперты и участники конференции обсудили социальную ответственность бизнеса, как сохранить здоровье общества и благополучие человека, а также какое влияние сегодня имеют корпоративная культура, волонтерство и благотворительность на устойчивое развитие.

Корпоративное волонтерство — инструмент устойчивого развития

Председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Новосибирской области Дмитрий Шарков уверен, что корпоративное волонтерство — это одна из ключевых форм участия бизнеса в достижении целей устойчивого развития.

— Корпоративное волонтерство создает ценность для общества, компаний и самих волонтеров и становится точкой роста для всех участников процесса. В России корпоративное волонтерство стало неотъемлемой частью бизнес-стратегией многих компаний, — поясняет Дмитрий Шарков.

Он также рассказал о приоритетных направлениях работы НСКВ на 2022-2025 годы.

— Партнерские проекты: объединение усилий бизнеса, НКО и правительственных организаций, создание возможностей для расширения многостороннего сотрудничества, продвижение и обмен лучшими практиками корпоративного волонтерства в стране.

— Развитие региональной сети: расширение региональных представительств союза, взаимообмен экспертизой и развитие компетенций для повышения эффективности деятельности региональной сети.

— Повышение эффективности волонтерских программ, развитие системы оценки эффективности деятельности в области корпоративного волонтерства.

Самовыражение и лидерство

Марина Ижболдина, HR-директор Сибирского банка ПАО Сбербанк, отметила, что в банке корпоративное волонтерство — это движущая сила ESG-повестки.

— Волонтерство в Сбере развивается по принципу «умной помощи». Этим термином мы обозначаем принципиально новый подход к волонтерству, который подразумевает не просто вручение подарков или одноразовую материальную поддержку, но в первую очередь — адаптацию и развитие необходимых навыков и компетенций у социально незащищенных групп людей. Причем в любой сфере, будь то помощь детям, пожилым людям, животным, социализация инвалидов, сбор вторсырья, участие в экологических акциях и т.д, — поясняет Марина Ижболдина.

Как реализовать потребность в добрых делах? В банке существует специальная программа поддержки волонтерских инициатив: например, можно зарегистрироваться в качестве потенциального добровольца, предложить к реализации свой проект или подключиться к одной из действующих социальных инициатив.

— Мы понимаем, что волонтерство — это двустороннее движение, которое помогает, с одной стороны, выделить лидеров, которые, развивая волонтерские проекты, наращивают свои проектные навыки, с другой стороны, интересны банку в профильной деятельности, — подчеркнула эксперт.

Марина Ижболдина отмечает, что Сбер очень часто реализует ESG-проекты совместно с профессионалами, которые глубоко знают контекст проблемы, понимают, как ее решить наиболее эффективно с использованием имеющихся ресурсов.

— Осенью мы открыли серию выставок арт-проекта «Дети Солнца» совместно с двумя фондами «Российский фонд мира» и «Солнечный город», в партнерстве с 2ГИС. «Дети солнца» — это уникальный проект, за несколько лет реализованный в 12 регионах России. В Новосибирске он позволил детям из приемных семей стать частью большого искусства, а благотворительным организациям и их партнерам — заявить о важности поддержки приемных родителей. До 28 октября выставку работ сибиряки смогут посетить в АРТ-Центре «Красный» на Красном проспекте, 169/2 — рассказала Марина Ижболдина.

Ярослава Врубель, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ММК», рассказала о реализуемых компанией проектах, направленных на развитие Магнитогорска и повышение качества жизни сотрудников предприятия и всех горожан.

— За последние 2 года мы запустили несколько больших проектов, связанных с реализацией ESG-повестки. Так, например, через программу «Лидеры здоровья» мы стимулируем людей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Кроме того, компания приняла участие в благоустройстве городского парка «Притяжение». Часть его территории уже открыта после реконструкции и дает горожанам прекрасные возможности для приятного и интересного отдыха. В реализации этих проектов принимают участие наши сотрудники — корпоративные волонтеры, — пояснила Ярослава Врубель.

«Зеленые» кадры

Наталья Синеева, координатор Международной молодежной Школы «ЭКОПОЛИС», студенческого экоклуба «КОДАМА» НГАСУ (Сибстрин), рассказала о ситуации с кадрами для «зеленой» экономики, для проектов устойчивого развития, к которым сейчас подключается все больше компаний.

— По нашим оценкам, сегодня нужны новые подходы к подготовке кадров для «зеленой» экономики, которые нужно разрабатывать совместно с заказчиками этих кадров: компаниями, органами власти, общественными организациями, — поясняет Наталья Синеева. — Впрочем, мы уже видим, что у молодежи растет интерес к участию в акциях, что проводят компании и общественные организации. Да и сами студенты нередко выступают инициаторами интересных проектов.

По ее словам, сейчас студенты вузов привлекаются к участию в различных мероприятиях, связанных с «зеленой» тематикой: волонтерским проектам, эколого-просветительской деятельности для повышения профессиональных компетенций.

Донорство — это не сложно

Екатерина Кузнецова, исполнительный директор Сибирского регистра доноров костного мозга обратила внимание участников кейс-сессии еще на один аспект ESG-повестки — благотворительность.

— Донорство костного мозга — нестрашно. Буду рассказывать примеры из жизни, ведь смешнее или умнее, чем жизнь, ничего нет. Звонит мне молодой человек и говорит: «Все. Я готов!» Я ему задаю вопрос: «К чему готов?» Он отвечает: «Все, сверлите мне череп и забирайте костный мозг». Я ему объяснила, что его головной мозг, к сожалению или к счастью, нам не нужен. Он, кажется, даже обиделся. Есть еще спинной мозг — он находится в позвоночнике. Он тоже нам не нужен. Костный мозг — это орган кроветворения, который находится в костях и вырабатывает кроветворные стволовые клетки. Вот они-то как раз и нужны при донорстве костного мозга. Чтобы их получить, вопреки распространенному мнению, не нужна операция и наркоз. Донор просто сдает этот компонент крови из вены, — рассказала Екатерина Кузнецова.

Как отмечает Екатерина, самое распространенное заболевание, при котором нужен донор костного мозга, — это лейкоз (рак крови). Трансплантация используется тогда, когда уже ни один метод лечения не помогает. По статистике, после трансплантации, при условии приживаемости донорского костного мозга, у пациентов с лейкозом или другими заболеваниями кроветворной системы ремиссия наступает в 80% случаев. В России регистр потенциальных донор составляет около 190 тысяч человек. Это очень мало. В Германии — около 10 млн потенциальных доноров. Чтобы спасать большинство тех, кто обращается за помощью, нужно набрать в регистр хотя бы 1 млн потенциальных доноров.

Судя по вопросам, которые задавали участники конференции директору Сибирского регистра доноров костного мозга, взаимодействие с регистром вскоре включат в свои программы благотворительности новые компании. В течение дня на конференции работал мобильный пункт Сибирского регистра доноров костного мозга, в регистр вступили 14 человек: организаторов, слушателей и спикеров.

Немного математики

Полина Савельева, директор по развитию консалтинг-интегратора в области ESG «You Social» (Москва), рассказала о том, как компаниям вовлекать сотрудников в проекты устойчивого развития.

— Помните о трех ключевых фокусах: работайте с лидерами и ключевой командой, уже имеющимися участниками и партерами. Сохраняйте присутствие во внутренних и внешних коммуникациях. Смещайте фокус, то есть подавайте волонтерство не как историю в благотворительности, а как сферу для личного выбора и влияния. Фокусируйтесь не на описании проекта, а на том, что человек получит от участия в нем, — отметила Савельева.

Чтобы вовлекать как можно больше людей, эксперт рекомендует составить матрицу потенциально заинтересованных сторон и посмотреть, на какой оси координат они находятся. В соответствии с матрицей выбирать оптимальные инструменты для привлечения важных для вас людей под каждый конкретный проект.

Организатор II Сибирской конференции по устойчивому развитию — информационно-аналитический портал Infopro54.ru. Поддержку в подготовке конференции оказали Министерство экономического развития России, Российское экологическое общество, Школа КСО и устойчивого развития, региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, Общественная палата Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

Партнеры конференции: ПАО Сбербанк, группа компаний IBS, ГК «Эконива», ООО «Сибирское стекло», Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский регистр доноров костного мозга.

Информационные партнеры: бизнес-портал «Деловой квартал», телеканал «РБК», радио «Бизнес-ФМ», бизнес-журнал «Статус», интернет-журнал «Сиб.фм», онлайн-журнал «Бизнес и общество».

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