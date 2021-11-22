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Новосибирское реготделение КПРФ обрастает секретарями

  • 22/11/2021, 11:37
Новости Новосибирска
Четырех, работавших ранее, уже недостаточно.

20 ноября на III Пленуме Новосибирского обкома КПРФ коммунисты ввели три новых должности: секретарь по организационной работе, секретарь по вопросам выборов и секретарь по агитации и пропаганде, сообщает сайт реготделения партии.

— Несмотря на трудности мы развиваемся и идем вперед. Мы уже отмечали сегодня, что надо давать дорогу молодым. Кроме этого, мы набираем новый нагрузки, Ренат Сулейманов стал депутатом Государственной думы, Владимир Яковлевич работает в Заксобрании, я являюсь мэром Новосибирска. Мы считаем, что надо усиливать работу в целом нашей партийной организации и областного комитета, поэтому мы предлагаем избрать сегодня трех секретарей Новосибирского обкома КПРФ, — отметил в своем выступлении первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Секретарем по организационной работе стал Владимир Сабалевский, являющийся заведующим организационным отделом обкома КПРФ и являющийся первым секретарем Кировского райкома. Алексей Русаков остается секретарем Новосибирского областного комитета КПРФ по организационно-партийной работе и кадровым вопросам. Владимир Карпов остается секретарем Новосибирского обкома КПРФ.

Секретарем по выборам стал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, первый секретарь Ленинского райкома КПРФ и кандидат в ГосДуму РФ Роман Яковлев. В его обязанности будет входить подбор кандидатов, организация и проведение избирательных кампании на территории региона.

Секретарем по агитации и пропаганде стал заведующий отделом агитации и пропаганды Новосибирского обкома КПРФ, пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

В итоге в Новосибирском обкоме теперь будет 7 секретарей.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы прошли 17-19 сентября. По их результатам «Единая Россия» получила 35,25% голосов избирателей, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. На округе №136 депутат от КПРФ Ренат Сулейманов получил 19,82%, на округе №138 Роман Яковлев — 28,31%.

Фото с сайта реготделения КПРФ

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : политика КПРФ. власть


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