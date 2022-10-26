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ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона

  • 26/10/2022, 12:32
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения.

Российские клиенты ВТБ смогут отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.

переводы по номеру телефонаОтправка перевода осуществляется со счета клиента-физического лица, открытого в ВТБ в российских рублях. Зачисление на карту или счет получателя происходит мгновенно в валюте получателя. Конверсия в национальную валюту рассчитывается в момент оформления перевода и фиксируется при отправке по курсу Банка ВТБ (Армения). Перед подтверждением перевода клиенту будет показана сумма к зачислению в валюте выплаты, а также размер взимаемой комиссии.

«В этом году мы достаточно быстро возобновили для наших клиентов возможность совершать привычные трансграничные операции с пользователями из других стран. На первом этапе ВТБ запустил переводы по банковским реквизитам, в ближайших планах – переводы по номеру карты, а сейчас мы успешно завершили тестирование сервиса переводов по номеру телефона. Это наша собственная разработка: достаточно указать в ВТБ Онлайн  номер телефона получателя — и деньги мгновенно поступят на его счет. До конца года мы запустим такие переводы еще в несколько  стран», – прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» ВТБ.

Для проведения операции клиенту необходимо зайти в раздел «платежи» в ВТБ Онлайн, выбрать операцию «В валюте за рубеж и по РФ» и страну, а также перевод «По номеру телефона». Далее выбрать банк-получателя, ввести необходимые данные – номер телефона и сумму, а также подписать согласие с размером комиссии и подтвердить перевод. Денежные средства поступят на счет мгновенно.

Услуга доступна в ВТБ Онлайн для устройств Android и в интернет-банке.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы по банковским реквизитам в национальных валютах  в страны Азии и ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Кроме того, в ближайшее время у клиентов ВТБ также появится возможность мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в несколько стран. Для этого пользователю ВТБ Онлайн будет достаточно указать номер карты и ФИО получателя платежа, не тратя время на заполнение полных реквизитов счета.

Фото: pixabay.com — niekverlaan

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : переводы по номеру телефона


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