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Бизнесменов задержали за незаконный вывоз 50 тыс. кубометров древесины

  • 26/10/2022, 12:28
Экспорт леса
Ущерб от их деятельности составил 315 млн. рублей.

Сотрудники полиции при участии бойцов Росгвардии задержали двоих предпринимателей, которые подозреваются в вывозе за рубеж почти 50 тыс. кубометров древесины на 315 млн рублей. Об этом сообщила Ирина Волк официальный представитель МВД России.

—  Установлено, что с ноября 2017 года по август 2020 года злоумышленники, действуя под прикрытием коммерческой организации и используя фиктивные документы, осуществляли незаконное перемещение стратегически важных ресурсов за пределы РФ. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности было вывезено около 50 тыс. кубометров лесоматериалов стоимостью свыше 315 млн рублей, — сказала Ирина Волк.

По ее словам, канал контрабанды древесины был перекрыт сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте во взаимодействии с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали двоих недобросовестных предпринимателей. Один из них — предполагаемый организатор криминальной схемы, — добавила представитель ведомства. — Возбуждены уголовные дела (ст. 226.1 УК РФ), которые соединены в одно производство. В ходе обысков изъята документация, компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В настоящее время фигуранты арестованы. Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

По данным Сибирской оперативной таможни, за 3 квартала 20222 года таможенные органы Сибири возбудили 190 уголовных дел и более 11 тысяч дел об административных правонарушениях. Наиболее часто уголовные дела в регионе возбуждались в связи с контрабандой древесины и уклонением от уплаты таможенных платежей при экспорте леса — всего 59 дел, это на треть меньше уровня прошлого года.

— Подобная динамика говорит об эффективности принимаемых мер. Свой вклад вносят и установленные государством с начала 2022 года заградительные пошлины на вывоз хвойных пород, и работа правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере лесозаготовки и лесоэкспорта, — комментирует заместитель начальника Сибирского таможенного управления — начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Большая часть уголовных дел, связанных с контрабандой древесины, приходится на Красноярскую (19), Иркутскую (14) и Алтайскую таможни (12). В отношении участников организованных преступных групп возбуждены 7 уголовных дел, при этом все — Иркутской таможней. Правоохранительные подразделения и мобильные группы сибирских таможен предотвратили контрабанду свыше 12 тыс. кубометров древесины стоимостью более 150 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей. 

Фото с сайта МВД.МЕДИА

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок ВЭД

Регионы: Сибирь

Теги : Экспорт леса


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