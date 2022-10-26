В Новосибирске зарегистрировано более 120 тыс самозанятых

Количество действующих плательщиков налога на профессиональный доход за январь-сентябрь 2022 года в Новосибирской области увеличилось на 38,6 тыс. человек. Регион входит в десятку субъектов РФ с самым большим количеством зарегистрированных самозанятых, констатирует пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

По состоянию на 1 октября в регионе зарегистрировано 121,8 тыс. плательщиков НПД (с учетом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области). Это в полтора раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Общая сумма полученного дохода плательщиками НПД за 9 месяцев 2022 года составила 12,7 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в октябре 2021 года.

— С начала года самозанятыми было оформлено 7,6 млн чеков. Средний размер чека на 01.10.2022 составил 1370 руб., увеличившись по сравнению с началом 2022 года на 14%. Причем 85% от общего количества чеков оформлено при расчетах с физическими лицами, 15% — с юридическими лицами, — уточнили в налоговой.

Часть самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Ведущих деятельность на территории Новосибирской области, но зарегистрированных в других регионах, 17,1 тыс. человек. Среди них наибольшее количество приходится на жителей Алтайского края и Кемеровской области. Тех самозанятых, кто зарегистрирован на территории Новосибирской области, но ведет деятельность в другом регионе, 12,6 тыс. чел. Из них больше всего работающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее редакция отмечала, что в 2023 году самозанятым предложат оплачиваемый больничный.