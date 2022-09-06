ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай

Новый сервис позволит отправлять деньги в КНР по банковским реквизитам и на первом этапе доступен для переводов в адрес юридических лиц.

Зачисление средств на счет получателя в Китае происходит в течение 5 дней. Трансграничные переводы доступны физическим лицам в пользу юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», – прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2022.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы во Вьетнам и страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. С момента запуска сервиса в июне клиенты совершили более 10 тысяч транзакций. По сравнению прошлым годом количество и объем денежных переводов в эти страны увеличился в несколько десятков раз.

Кроме того, уже в третьем квартале клиенты ВТБ смогут мгновенно переводить средства на карты национальных платежных систем в Абхазии, Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.