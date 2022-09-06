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«Хрустальному» мальчику срочно требуется операция

  • 06/09/2022, 13:41
«Хрустальному» мальчику срочно требуется операция
Необходимо собрать — 2 094 360 рублей.

Редкое генетическое заболевание у Левы Малахова врачи предположили, когда ему было всего 10 месяцев.

— С двух лет Леву лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем. Леве вводят препарат памидронат – лекарство для укрепления костной ткани, укрепили бедренные кости специальными телескопическими штифтами. Переломов у сына стало значительно меньше, но они все же случаются, — рассказывает папа Левы Константин Малахов.

Но после недавнего падения стержень в левом бедре согнулся.

— В течение последних пяти лет ребенку выполнены операции по коррекции деформаций бедер с установкой телескопических стержней Fassier-Duval. После недавнего падения стержень в левом бедре согнулся. Необходимо как можно скорее заменить его новым телескопическим стержнем. Использование других конструкций для фиксации левого бедра крайне нежелательно, так как ребенок активно растет и оптимально использовать импланты, «растущие» вместе с ним, — говорит Алексей Рыкунов, руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 2 094 360 рублей. Семья Левы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Оплатить новую операцию в клинике Глобал Медикал Систем мы не в состоянии. Просим помощи! — обращается Константин.

Помочь Леве можно по ссылке .

Фото Владимира Аверина

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Русфонд помощь нужна помощь


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