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Оглашено обвинительное заключение против депутата Заксобрания

  • 06/09/2022, 12:13
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Оглашено обвинительное заключение против депутата Заксорания
Суд начал рассматривать дело Глеба Поповцева.

В суде Октябрьского района Новосибирска началось рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Заксобрания фракции «Единая Россия», директора АО СХП «Ярковское» Глеба Поповцева, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-службы суда.

Напомним, что поводом для возбуждения дела стало, по версии следствия, фиктивное трудоустройство Поповцевым гражданина на должность своего помощника.

Однако данный гражданин возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял, передают в суде версию следователей. При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Заксобрания, Глеб Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха. В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Заксобрания на счета, находящиеся в пользовании Глеба Поповцева перечислены 844 694 рубля 58 копеек, чем Заксобранию причинен материальный ущерб в крупном размере.

Напомним, что в текущем созыве Заксобрания, Глеб Поповцев стал уже третьим депутатом, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Первым под статью о мошенничестве попал теперь уже бывший председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, руководитель ООО «Коченёвская птицефабрика» Александр Морозов. Материалы дела в отношении Морозова переданы в суд в июне. Однако он задолго до этого сложил с себя депутатские полномочия. Вторым оказался теперь уже бывший зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарёв, признанный судом виновным в мошенничестве и лишённый мандата в конце апреля. В настоящий момент на его округе проходит кампания по довыборам депутата Заксобрания. Морозов и Сичкарёв, как и Поповцев работали в Заксобрании в составе фракции «Единая Россия».

 

Ранее редакция рассказывала, как в Новосибирской области мандата лишили депутата-коммуниста по подозрению в нарушении налогового законодательства.

 

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество зарплата Депутат уголовное дело


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