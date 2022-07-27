Рекламодателям

Два миллиона новосибирцев могут заказать SIM-карту Tele2 на дом

  • 27/07/2022, 14:19
Российский оператор мобильной связи, расширил географию доставки SIM-карт на дом клиентам.

новости бизнесаЖители еще 31 населенного пункта Новосибирской области получили возможность подключиться к Tele2 без посещения салона связи.

Tele2 увеличила число населенных пунктов, жители которых могут заказать SIM-карту на дом. Оператор запустил бесплатную доставку SIM более чем в трех десятках сел, деревень и поселков на территории семи районов области: Новосибирского, Искитимского, Черепановского, Тогучинского, Ордынского, Мошковского, Колыванского.

Заказать SIM-карту на tele2.ru с доставкой на удобный адрес теперь могут жители деревни Бердь и поселка Чернореченского Искитимского района, села Скала Колыванского района и поселка Октябрьского Мошковского района. В этом году Tele2 улучшила покрытие 4G-интернета в этих населенных пунктах, разместив в них дополнительные базовые станции.

Оператор готов привезти SIM-карты жителям небольших населенных пунктов, в которых проживают менее 500 человек – деревни Шадрино, поселков Барабка и Первомайский Искитимского района, деревни Плотниково Ордынского района, села Дорогина Заимка Черепановского района и других.

Теперь в Новосибирской области воспользоваться услугой доставки SIM-карт от Tele2 могут жители 142 населенных пунктов, где проживают более двух миллионов человек. Курьер привезет заказ в течение 7 дней и поможет начать пользоваться новым номером. В самом Новосибирске также работает экспресс-доставка – комплект подключения привезут в течение нескольких часов. Возможность заказа SIM-карты в конкретный населенный пункт можно проверить на сайте оператора при оформлении покупки.

Перечень населенных пунктов, где в июле появилась возможность заказать SIM-карту на дом:

  • Новосибирский район: село Береговое, поселок Ломовская Дача;
  • Искитимский район: села Сосновка, Лебедевка, Тальменка, Морозово, Улыбино, деревни Бердь, Бурмистрово, Евсино, Шадрино, Шибково, поселки Агролес, Барабка, Керамкомбинат, Первомайский, Степной, Чернореченский, Зональный;
  • Колыванский район: деревня Большой Оеш, село Скала;
  • Мошковский район: село Новомошковское, поселок Октябрьский;
  • Ордынский район: села Верх-Ирмень, Красный Яр, Новопичугово, деревни Новый Шарап, Плотниково;
  • Тогучинский район: села Буготак, Лекарственное;
  • Черепановский район: село Дорогина Заимка.

В интернет-магазине Tele2 можно выбрать красивый номер, подходящий тарифный план, а также настроить тариф по своему усмотрению, добавив полезные и развлекательные опции. Процесс заказа занимает не более 15 минут. Чтобы активировать SIM-карту, клиент может после получения комплекта пройти процедуру саморегистрации или подписать бумажную версию договора об оказании услуг связи в момент приезда курьера.

Фото предоставлено пресс-службой компании

421

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : сим-карта мобильный оператор


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Авито Работа сделает публикацию всех вакансий бесплатной

27/07/2022, 16:26

Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

27/07/2022, 15:04

Назначена дата судебного заседания по делу Хельги Пироговой

27/07/2022, 14:47

В бюджет области в первом полугодии поступило почти 88 млрд рублей

27/07/2022, 12:50
Популярное

В Новосибирской области зафиксировали два случая редкого заболевания после покусов клещей

27/07/2022, 15:18

Увеличен перечень соцвыплат, поступающих на карту «Мир»

27/07/2022, 10:10

Самозанятым разрешили вести розничную торговлю в нестационарных торговых обьектах

26/07/2022, 15:06

Новости компаний

ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

27/07/2022, 14:15

Все удачно вкладывается: откройте вклад «Спутник» и получайте повышенные проценты на остаток

27/07/2022, 11:20

Программа Уралсиб Бонус стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций

27/07/2022, 11:16

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска