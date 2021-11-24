ВТБ запустил вклад для состоятельных клиентов с доходностью 8,04% годовых

Вклад «Ценность достижений» для сегмента «Привилегия» открывается на новые для банка средства. Разместить его можно в отделениях ВТБ (ПАО). Срок — 370 дней.

Минимальная сумма размещения составляет 2,5 млн рублей. Вклад предусматривает возможность пополнения и частичного снятия. Клиенты могут внести дополнительные суммы новыми для банка средствами. Расходные операции допустимы в пределах неснижаемого остатка.