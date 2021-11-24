Экс-директора новосибирского колледжа приговорили к четырем годам колонии строгого режима

В Коченевском районе Новосибирской области вынесен приговор бывшему руководителю ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» за вымогательство и получение взятки, сообщает пресс-служба следственного управления регионального СКР.

— С апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных денежных средств для ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» были выполнены строительно-ремонтные работы. По их завершению фигурант по делу потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тыс. рублей за оплату выполненных строительных работ, а также произвести работы по обустройству фундамента на дачном участке подсудимого, — говорится в сообщении.

Взятка в виде денежных средств в крупном размере предназначалась в качестве отката за заключение госконтрактов.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ России по Новосибирской области.

— Взяткодатель передал фигуранту по делу взятку в размере 50 тыс. рублей, после чего 18 июня 2020 года при получении оставшихся денежных средств в размере 191 тыс. рублей подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в следственном управлении.

Суд приговорил осужденного к четырем годам лишения свободы без штрафа в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанных с осуществлением функций руководителя образовательного учреждения, на четыре года.