ВТБ запустит цифровой банк в Telegram

Клиенты смогут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов без подключения к ВТБ Онлайн. В перспективе им будут доступны все привычные и популярные банковские операции. Новый сервис будет обеспечивать все уровни защиты и безопасности, как у мобильного и интернет-приложения. Об этом на ПМЭФ-2022 заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. Затем цифровой помощник ВТБ предложит пользователю выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.

На первом этапе развития сервиса пользователям будут доступны просмотр баланса счетов, информация по продуктам банка, популярные типы переводов и оплаты. В будущем ВТБ будет добавлять опции в зависимости от пожеланий пользователей, а в отдаленной перспективе – стремиться довести функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения.