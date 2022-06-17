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ВТБ запустит цифровой банк в Telegram

  • 17/06/2022, 14:12
До конца 2022 года ВТБ запустит цифровой банк в Telegram.

новости бизнесаКлиенты смогут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов без подключения к ВТБ Онлайн. В перспективе им будут доступны все привычные и популярные банковские операции. Новый сервис будет обеспечивать все уровни защиты и безопасности, как у мобильного и интернет-приложения. Об этом на ПМЭФ-2022 заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Новый цифровой банк будет создан на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Для проведения операции клиенту потребуется пройти авторизацию в мессенджере, введя логин и пароль, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. Затем цифровой помощник ВТБ предложит пользователю выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее непосредственно в мессенджере.

На первом этапе развития сервиса пользователям будут доступны просмотр баланса счетов, информация по продуктам банка, популярные типы переводов и оплаты. В будущем ВТБ будет добавлять опции в зависимости от пожеланий пользователей, а в отдаленной перспективе – стремиться довести функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения.

«ВТБ пришлось одному из первых среди российских банков преодолевать ограничения санкций для клиентов для обеспечения бесперебойного обслуживания. Мы адаптировали наш интернет-банк ВТБ Онлайн под мобильные устройства, сделав его максимально приближенным к мобильному приложению по удобству и функциональным возможностям.  Мы также видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — прокомментировал член правления ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Фото: pixabay.com

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Регионы: Сибирь

Теги : цифровой банк ВТБ


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