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Стоимостной объем экспорта из Новосибирской области превысил объемы 2021 года

  • 17/06/2022, 14:21
Автор:
новости Новосибирска
А на таможне отмечают появление параллельного импорта.

— С экспортом сельхозпродукции с территории Новосибирской области складывается хорошая ситуация. Регион профицитный по многим позициям: мясо свинины, птицы, зерно, яйцо, масличные культуры и т.д. Сейчас мы уже набрали такие обороты, что внешние воздействия не могут остановить процесс. По хорошим ценам всю продукцию на территории области мы реализовать не можем, поэтому часть вывозится за пределы региона и РФ, — констатировал на круглом столе в региональном парламенте, посвященном экспорту, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

новости Новосибирска

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В 2020 году компании области экспортировали продукцию в 54 страны мира, в 2021-м — в 60 стран. Объем экспорта вырос со 100 млн в год до 508 млн долларов. Основной поток товаров идет в Китай, Казахстан, Монголию, то есть уже сформировался ярко выраженный юго-восточный вектор.

— По нашим наблюдением, специфика экспорта с территории области меняется. Если раньше его большую часть составляли готовые пищевые продукты, то по итогам 2021 года — зерновые и масличные культуры. На экспорт также хорошо идет мороженое, семена рапса, водка, пиво, — перечислил министр.

Комментируя ситуацию с экспортом в 2022 году, чиновник пояснил, что в январе-феврале наблюдалась просадка экспортных поставок — отставание, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляло 40 млн долларов. На сегодняшний день, в стоимостном объеме экспорт уже на 50 млн долларов опережает показатели аналогичного периода 2021 года.

— Количество стран, в которые поставляется наша продукция, при этом не уменьшилось, но направления экспорта скорректировались. Мы ищем новые ниши и партнеров. Уже прошли встречи с делегациями Узбекистана, Таиланда. На следующей неделе запланирована встреча с делегацией из Израиля. Интерес к нашей сельхозпродукции по-прежнему очень большой, так как во всем мире Россия ассоциируется с большими территориями, низкой плотностью населения, а значит, чистотой и качеством продуктов, — заявил Лещенко.

В Минэкономразвития области отметили, что бизнес-миссии региона активно выезжают на встречи с предпринимателями в зарубежные страны: в Среднюю Азию, страны Ближнего Востока, Турцию, Индию и т.д. Кроме того, через Новосибирскую область начинают выходить на экспорт другие регионы РФ, которые находятся в менее выгодном положении с точки зрения логистики.

Заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Наталья Глазунова также сообщила о том, что интерес к внешнеторговым операциям со стороны сибирских компаний заметно вырос. В том числе благодаря мерам господдержки, которые предприняты на федеральном уровне для поддержки ВЭД.

новости Новосибирска

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

— Под нулевую ставку таможенной пошлины попало около 1200 товарных позиций, в том числе товары первой необходимости, продовольственные товары. Сибирский бизнес активно пользуется данной мерой поддержки, и с начала ее действия компании уже сэкономили более 250 млн рублей. Востребована льготная ставка НДС на оборудование, которое не производится на территории России. За последнее время предприятия, импортирующие швейное и прочее оборудование, получили льготы на 25 млн рублей, — перечисляет Глазунова.

Появились первые поставки по параллельному импорту. Представитель таможни подчеркивает, что речь идет об импорте качественных товаров без разрешения правообладателя. Некачественные товары или товары кустарного производства по-прежнему проходят экспертизу и задерживаются.

По данным Минпромторга области, ситуация с поставками в регион импортной плодоовощной продукции и турбулентность с ценами стабилизировалась. По итогам 4 месяцев 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 105,4% (по России — 103,9%), объем отгруженных товаров собственного производства — 300 млрд рублей — 124% к уровню прошлого года.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирского экспортера оштрафовали за семечки. 

Фото предоставлено пресс-службой СТУ

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Рубрики : Власть Бизнес ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : экспорт импорт господдержка ВЭД бизнес


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