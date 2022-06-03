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ВТБ запустит сервис выдачи цифровой машиночитаемой доверенности

  • 03/06/2022, 14:47
ВТБ присоединился к эксперименту по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями через блокчейн платформу ФНС России.

Новости бизнесаВ дальнейшем банк планирует запустить для предпринимателей онлайн-сервис выдачи новой формы электронной доверенности.

Сервис ВТБ будет включать функционал по созданию, отзыву и проверке машиночитаемых доверенностей. Клиенты смогут сформировать и подписать такую доверенность в личном кабинете интернет-банка для бизнеса. Данные доверителя будут заполнены автоматически, а представителя можно будет выбрать из ранее добавленных сотрудников. Пользователю нужно будет лишь указать срок действия доверенности, выбрать необходимые полномочия из выпадающего списка и подписать сформированный документ квалифицированной электронной подписью. После этого доверенность будет проверена, зарегистрирована и станет доступна для скачивания.

«Задача ВТБ – обеспечить полный комплекс услуг для бизнеса, необходимый для работы по действующему законодательству, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы переход на машиночитаемые доверенности был простым и удобным. Использование МЧД позволит сократить время на проверку полномочий клиента и избавит его от необходимости визита в офис для первичного предоставления доверенности. Участие в эксперименте ФНС по апробации технологии позволит нам настроить необходимые процессы, запустить сервис и в дальнейшем ускорить обслуживание своих клиентов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

«При переходе на использование машиночитаемой доверенности важно создать экосистему, которая свяжет ключевых участников со стороны бизнеса и государства. Это позволит использовать единые технологии проверки полномочий. Для нас важно, что такой крупный игрок, как ВТБ, присоединился к эксперименту. Мы видим в таком сотрудничестве возможность реализовать для конечного потребителя максимально удобный и доступный сервис», − отметил Федор Новиков, начальник управления электронного документооборота ФНС России.

Обязательное применение машиночитаемых доверенностей юрлицами и ИП планируется ввести в России с 1 января 2023 года. Сотрудники организаций и предприниматели будут подписывать документы своей личной электронной подписью. Полномочия подписанта обеспечит машиночитаемая доверенность. Ее можно будет не прикреплять к каждому пакету документов, с контрагентом достаточно заключить соглашение о том, в какой системе она будет храниться.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : электронная доверенность онлайн-сервис ВТБ


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