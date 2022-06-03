Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

На встрече представителей мэрии с предпринимателями — владельцами нестационарных торговых объектов, посвященной демонтажу киосков, предсказуемо «всплыла» еще одна больная тема — участие бизнеса в замене остановок.

В частности, предприниматели отметили, что готовы соответствовать разработанным в мэрии требованиям и устанавливать новые НТО, в том числе по остановкам, в соответствии с дизайн-кодом. Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин заявил, что сейчас эта тема в городе будет развиваться в рамках концессии, а также инвестиционных контрактов.

Впрочем, судя по комментариям чиновника, выяснилось, что предприниматели пока не проявляют инициативы для заключения инвестиционных договоров. И это притом, напомнил Витухин, что условия контрактов согласовывались с предпринимательским сообществом.

— Знаете, почему не идут? Сейчас это невыгодный проект, так как цены на металл, прочие материалы, необходимые для производства остановок выросли. Плюс на предпринимателей постоянно растет нагрузка: онлайн-кассы, «Меркурий» и т. д. Также бизнес должен будет нести расходы на уборку территории, поддержание внешнего вида остановок, — комментирует исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Кроме того, у предпринимателей возникают вопросы о целесообразности участия в проекте, так как они видят, что коллеги, ранее рискнувшие поставить «умные» остановки, сейчас тоже попадают под снос. Всем нужны четкие, долгосрочные правила игры.

В частности, в ходе встречи выяснилось, что под снос попадает «умная» остановка на площади Калинина. Это был пилотный проект, установленный при прежнем руководстве департамента. Виталий Витухин заявил, что в муниципалитете нет никакого договора об его установке. Кроме того, чиновник рекомендовал предпринимателям выйти с предложением о пересмотре параметров инвестиционного контракта и обсудить их совместно.

— Если вас не устраивает 1 к 2 (Предприниматель по контракту должен будет установить одну остановку с торговой точкой и две — без. — Ред.), то давайте обсуждать варианты: 1 к 1,5 или 1 к 1, — добавил он.

Предприниматели предложили рассматривать каждую отдельную локацию. Виталий Витухин с этим категорически не согласился.

— Итоговое вложение на 3 остановки по действующему предложению составляет 4-4,5 млн рублей. Если эти вложения слабо окупаются с объекта 18 кв. м, то я тогда не знаю, что еще может быть выгодно, — говорит он. — Прощу понять, что после окончания действия договоров на временные объекты другого варианта остаться в локациях остановок, кроме как через инвестконтракт, у предпринимателей просто не будет. Это предложение привлекательно для бизнеса, так как город установил остановку, сформировал трафик для предпринимателей, то есть эта локация гораздо интереснее тех, которые расположены во дворах. Вы зарабатываете деньги, а мы, бюджет, должны правильно распорядиться тем имуществом, кусками земли на остановках, которое у нас осталось. Не устраивают условия — предлагайте варианты.

Наталья Кошелева сообщила, что реготделение «ОПОРЫ РОСИИ» проведет консультации с предпринимателями и выйдет в департамент со своим предложением по корректировке инвестиционных контрактов.

Напомним, в конце апреля департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска пригласил бизнес к сотрудничеству в рамках инвестиционного проекта, направленного на размещение объектов дорожного сервиса. Теоретически речь может идти почти о 2 тысячах объектов, из них не менее 85 расположены на гостевых маршрутах. В департаменте корреспонденту редакции уточнили, что ждут предложений от предпринимателей о том, где они хотят разместить остановочные модули нового типа. После этого будет определяться количество павильонов, по которым станут заключаться инвестиционные договоры. В рамках инвестиционного договора предприниматель должен будет разместить 3 остановки: 2 в виде навесов, а 1 — «навес плюс павильон» для коммерческого использования и оказания услуг дорожного сервиса. При этом инвестор становится собственником павильона, а 3 остановочных навеса со всем оборудованием сразу переходят в собственность муниципалитета.

Ранее редакция сообщала, что город уже несколько раз переносил сроки подведения конкурса по выбору концессионера на установку «комфортных» установок.