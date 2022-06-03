Для новосибирцев открывают курсы вождения самокатов

Как сообщили работающие в Новосибирске кикшеринговые компании, программы по безопасному вождению они разработали и запустили еще в прошлом году. В этом охват пользователей расширяется. В пресс-службе Urent отметили, что компания ежегодно нанимает более 1000 консультантов по безопасности, которые стоят в самых популярных точках для аренды самокатов в городе. В этом году программа расширена на Новосибирск. Всего с момента запуска через программу прошли более 1 млн человек по всей стране.

— Шеринговый электросамокат — самый быстрорастущий по популярности вид общественного транспорта. Все больше пользователей в Новосибирске арендуют самокаты для ежедневного передвижения по городу. Вопросы безопасности с ростом числа пользователей становятся для нас главным приоритетом. Наша программа обучения пользователей безопасному вождению показала свою эффективность в других городах, и уверены, станет полезной для Новосибирска. Также мы сейчас разрабатываем план проведения ряда мероприятий для пропаганды безопасного движения на самокатах среди учащихся автошкол, — отметили в пресс-службе сервиса «Юрент».

С 3 по 5 июня на Михайловской набережной акцию по бесплатному обучению основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов проводит второй оператор кикшеринга — компания Whoosh. В ноябре прошлого года компания запустила онлайн-школу на сайте и в приложении. В Новосибирске обучение будет проходить и в офлайн-формате.

— Обучение включает опыт и знания, которые накопил сервис Whoosh совместно с пользователями за несколько лет работы. Новосибирцы смогут узнать, как устроен самокат, как начать поездку, где можно и где нельзя двигаться на электросамокате, на что необходимо обращать внимание во время движения, как действовать в экстренных случаях, как завершить поездку и припарковать самокат. Обучение займет 10 минут. Рассказывать о правилах будут специалисты сервиса, которые познакомят с принципами ответственного вождения, — поясняют в компании.

Напомним, нынешней весной в Новосибирске возник конфликт между кикшеринговыми компаниями и органами власти по поводу мест парковки самокатов. Для урегулирования ситуации была создана рабочая группа.

На этой неделе в ходе пресс-конференции представители ГИБДД по Новосибирской области сообщали, что с начала года в городе зафиксировано два дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатов, в которых пострадали два человека. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили 20 протоколов на водителей электросамокатов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска намерена довести до логического конца разбор конфликта при аресте самокатов.