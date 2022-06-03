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Для новосибирцев открывают курсы вождения самокатов

  • 03/06/2022, 14:57
Автор:
новости Новосибирска
Онлайн-программы обучения предприниматели переносят в офлайн.

Как сообщили работающие в Новосибирске кикшеринговые компании, программы по безопасному вождению они разработали и запустили еще в прошлом году. В этом охват пользователей расширяется. В пресс-службе Urent отметили, что компания ежегодно нанимает более 1000 консультантов по безопасности, которые стоят в самых популярных точках для аренды самокатов в городе. В этом году программа расширена на Новосибирск. Всего с момента запуска через программу прошли более 1 млн человек по всей стране.

— Шеринговый электросамокат — самый быстрорастущий по популярности вид общественного транспорта. Все больше пользователей в Новосибирске арендуют самокаты для ежедневного передвижения по городу. Вопросы безопасности с ростом числа пользователей становятся для нас главным приоритетом. Наша программа обучения пользователей безопасному вождению показала свою эффективность в других городах, и уверены, станет полезной для Новосибирска. Также мы сейчас разрабатываем план проведения ряда мероприятий для пропаганды безопасного движения на самокатах среди учащихся автошкол, —  отметили в пресс-службе сервиса «Юрент».

С 3 по 5 июня на Михайловской набережной акцию по бесплатному обучению основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов проводит второй оператор кикшеринга —  компания Whoosh. В ноябре прошлого года компания запустила онлайн-школу на сайте и в приложении. В Новосибирске обучение будет проходить и в офлайн-формате.

—  Обучение включает опыт и знания, которые накопил сервис Whoosh совместно с пользователями за несколько лет работы. Новосибирцы смогут узнать, как устроен самокат, как начать поездку, где можно и где нельзя двигаться на электросамокате, на что необходимо обращать внимание во время движения, как действовать в экстренных случаях, как завершить поездку и припарковать самокат. Обучение займет 10 минут. Рассказывать о правилах будут специалисты сервиса, которые познакомят с принципами ответственного вождения, —  поясняют в компании.

новости Новосибирска

Ситуацию с самокатами в Новосибирске будет контролировать рабочая группа

Напомним, нынешней весной в Новосибирске возник конфликт между кикшеринговыми компаниями и органами власти по поводу мест парковки самокатов. Для урегулирования ситуации была создана рабочая группа.

На этой неделе в ходе пресс-конференции представители ГИБДД по Новосибирской области сообщали, что с начала года в городе зафиксировано два дорожно-транспортного происшествия с участием электросамокатов, в которых пострадали два человека. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили 20 протоколов на водителей электросамокатов.

 

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска намерена довести до логического конца разбор конфликта при аресте самокатов.  

Фото пресс-службы Urent

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Рубрики : Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Самокат город бизнес


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