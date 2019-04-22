Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

— Этот год не будет рекордным, будет, может быть, вторым по значению, можно рассчитывать на 129-130 млн тонн зерна в целом по России. И это окажет хорошее понижающее действие на цены. Хорошее в кавычках для сельхозпроизводителей, а для зерновой отрасли это будет нормальный, здоровый ход. И нас впереди ждет определенное снижение цены на продовольственную пшеницу на 1-1,5 тысячи рублей от текущих 10-11 тысяч за тонну пшеницы 3 класса, — считает генеральный директор ИА «ПроЗерно» Владимир Петриченко (Москва).

Как отметил он, выступая в рамках XVIII Зернового круглого стола, который прошел в Новосибирске в конце минувшей недели, на цены все большее влияние оказывает экспорт, а Россия вот уже два сезона является «главным в мире экспортером пшеницы». И хотя сейчас рынок продавца, а не покупателя, зерна много, и это оказывает угнетающее влияние на цены, их снижение в ближайшие месяцы продолжится.

— В январе пик цены был — 15 тысяч рублей за тонну, лучше не придумать, сейчас экспортеры вынуждены снижаться до 12,5. Это еще очень хорошая цена, потому что в самое ближайшее время уже будет 12-11,5. На новый урожай будет даже 10-11 тысяч рублей без НДС, потом возможна просадка, но это уже новый сезон, — сказал эксперт.

Много зерна в России благодаря двум последним сезонам. В прошлом был собран урожай в 113,5 млн тонн, в том числе 72 млн тонн пшеницы, ее экспорт составил 36 млн тонн. Предыдущий сезон был рекордным — 135,5 млн тонн зерна, в том числе 86 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн которой было продано за рубеж. На сезон 2019-2020 годов «ПроЗерно» ожидает урожай в 129,4 млн тонн. Из них пшеница — 81,8 млн тонн, объем ее экспорта – 39,5 млн тонн.

В Сибири, как предварительно прогнозируется, в этом сезоне будет получен урожай на уровне прошлых лет — немногим более 15 млн тонн зерна. В пяти сибирских регионах ждут урожай, превышающий 1 млн тонн. Лидер — Алтайский край, здесь, по словам Владимира Петриченко, могут рассчитывать на 5 млн тонн, как и в прошлом году.

— По Алтаю 5 млн тонн — вполне реальная картина и реальная цифра в производстве зерновых в целом, — полагает он.

Новосибирская область, по данным «ПроЗерно», в прошлом году вырастила урожай зерновых в 2,49 млн тонн, в позапрошлом — рекордные 2,82 млн тонн. На грядущий год эксперт прогнозирует 2,7 млн тонн.

По информации правительства Новосибирской области, объем производства зерна урожая 2018 года в регионе составил 2,5 млн тонн. Этого достаточно и для полного обеспечения внутренней потребности региона (1,7 млн тонн) семенами, кормами, зерном для переработки на пищевые и другие цели, и для наращивания экспортных поставок.

Представленный на заседании круглого стола Петриченко прогноз предполагает, что и по другим «хлебным» сибирским регионам урожай будет по объемам близок к показателям предыдущих двух лет. Так, Красноярский край получит почти 2 млн тонн зерна, Кемеровская область — 1, 1 млн тонн, Омская область — 3,3 млн тонн.

— Что будет значить для зернового баланса новый урожай в 129 млн тонн? При относительно стабильном внутреннем потреблении, около 20 млн тонн пищевой, 41 млн тонн — на корма, нам нужно экспортировать 50-52 млн тонн. Нужно выйти на рекордные показатели экспорта пшеницы – около 40 млн тонн. Близки к рекордам пшеница, ячмень — 5,8-6 млн тонн. Будет вопрос с зернобобовыми, чтобы переходящие запасы были примерно сопоставимы с начальными запасами. Зерна много. Работы много, движение будет большое и весьма интенсивное. При этом, как ни странно, пока неплохой взгляд на цены по пшенице. У ячменя и кукурузы не самые интересные торговые перспективы, — сказал Владимир Петриченко.

Помимо экспорта на цены в ближайшей перспективе будет влиять и прогнозируемое минэкономразвития РФ укрепление рубля по отношению к доллару.

— В прошлом сезоне шло ослабление рубля, сейчас — наоборот. В прошлом сезоне экспортные и мировые цены шли в гору с укреплением доллара и ослаблением рубля. Сегодня все повернуто в другую сторону, экспортные цены идут вниз, рубль укрепляется, доллар дешевеет. Ключевая вещь: в 2018 году был огромный урожай, и мы в конце сезона, распродав основные объемы, шли на меньший урожай. Сейчас все в противоположную — с меньших на большие объемы, — отметил эксперт.

Фото Юлии Данилова