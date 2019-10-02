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Второй участок дороги по ул. Титова построят на год раньше

Стоимость объекта – 218 млн 251 тыс. рублей.
  • 02/10/2019, 17:39
Второй участок дороги по ул. Титова построят на год раньше

На ул. Титова подрядчик приступил к строительству второго этапа дороги, который планируют завершить в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Строительство второго этапа ул. Титова рассчитано на три года – с 2019 по 2021. Сегодня на совещании мы поставили задачу – закончить данный участок уже в следующем году и перейти к третьему этапу. Подрядчик обладает техническими возможностями для осуществления намеченных планов. Эта дорога очень востребована, об этом свидетельствуют многочисленные обращения горожан. Люди ждут этой смычки – улиц Титова и Порт-Артурской, обеспечивающей полноценный выезд из «Чистой Слободы» на улицу Титова, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, строительство дороги на ул. Титова протяжённостью 2,2 км ведётся в три этапа. Первый – от ул. Бийской до ул. Заозёрной (675 метров) – был сдан в июне этого года. Стоимость работ составила почти 175 млн руб. В сентябре приступили ко второй очереди – от ул. Заозёрной до ул. Порт-Артурской. Длина отрезка – 757,25 метров. Стоимость объекта – 218 млн 251 тыс. рублей.

— Сейчас ведутся работы по устройству ливневой канализации вдоль всей трассы с дренажом для сбора грунтовых вод, так как местность заболочена. Также производим замену слабого основания: примерно на 2,5 метра вынимаем грунт и заменяем его на песок с повышенной фильтрацией. Это необходимо для того, чтобы дорога могла выдерживать нагрузку транзитного транспорта, — рассказал руководитель проекта Сердар Бабаджанов.

По его словам, также до наступления холодов планируется отсыпать дорогу щебнем, а весной, с наступлением положительных температур, начнётся укладка асфальта.

В мэрии рассказали, что для удобства и безопасности жителей остановку трамвая «Облачная» на время строительных работ перенесут – она будет располагаться перед ул. Заозёрной.

Фото: с сайта ОАО «Новосибирскавтодор»

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