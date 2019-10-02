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В Кольцово появится легкоатлетический комплекс

Объем инвестиций в проект составит около 250 млн рублей.
  • 02/10/2019, 18:00
Автор: Игорь Смольников
В Кольцово появится легкоатлетический комплекс
В манеже можно будет проводить соревнования областного, межрегионального и федерального уровня.

В 2020 году в поселке Кольцово начнется строительство легкоатлетического манежа. Об этом сообщил мэр наукограда Николай Красников в ходе заседания Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей». В Новосибирске такого спортивного объекта пока нет, если не считать комплекс при НГТУ — небольшой и сугубо локальный по функционалу.

 Существовала парадоксальная ситуация  есть легкоатлетическая традиция, есть своя история олимпийских побед, а манежа нет, — рассуждает Николай Красников. — При этом у соседей наших, в Барнауле, подобный комплекс существует уже лет тридцать. И сейчас мы договорились с федеральными властями, что с будущего года начнем строительство, попали в федеральную программу.

Крытый легкоатлетический комплекс включает в себя инфраструктуру нескольких спортивных дисциплин: 200-метровую беговую дорожку, два игровых зала (для мини-футбола, баскетбола и волейбола), помещения для художественной гимнастики. Инженерно-планировочная концепция комплекса — многофункциональное трансформируемое пространство. Здание будут опоясывать пять беговых дорожек для открытых тренировок.

— Будут и помещения под лыжную базу, так как мы учли специфику расположения манежа — он расположится в сосновом бору, — дополняет Николай Красников. — А поскольку он находится в зоне примыкания биотехнологического лицея, он и школьную спортивную инфраструктуру собой радикально усилит. Легкая атлетика, художественная гимнастика, командные игры, лыжи — таков тематический охват. Потому он и называется универсальным комплексом.

Зрительская емкость сравнительно небольшая — примерно на 200 зрителей, поскольку это спортивный объект не шоу-формата, а, прежде всего, профессионально-учебного, для тренировок. Впрочем, как площадка для соревнований он тоже будет использоваться — в манеже можно будет проводить соревнования областного, межрегионального и федерального уровня.

Строительством комплекса займется строительная фирма «Проспект»  основной застройщик наукограда. Проект манежа подготовлен собственной проектной мастерской компании, так что все технические и эстетические решения в здании воплотят без упрощенчества — в процессе в принципе отсутствует конфликтный зазор «архитектор vs подрядчик». Проектирование обошлось в 6 млн рублей, а сам объект потребует 240-260 млн рублей инвестиций. Ожидается, что основной объем средств поступит из федерального бюджета.

— Проект прошел два этапа разработки,  отметил Владимир Моногаров, директор строительной фирмы ПСК «Проспект». — Первую версию мы создали три года назад, а к строительству будет принят доработанный, обновленный вариант.

По мнению Моногарова, быстрому воплощению замысла поможет заинтересованность областных властей, осмысленная социальная потребность в таком комплексе, а также уровень проработки инвестиционного запроса, адресованного в свое время федеральным властям.

— Получить государственные инвестиции на строительство — это не столь уж неподъемная проблема, как хотят показать многие, — подчеркнул Владимир Моногаров. Просто для инвестиционного запроса нужна как можно большая детализация, нужен максимально проработанный проект. Инвестиции, будь они муниципальные, от региона или от федерации, можно привлекать эффективно, только если замысел детален. Если это не просто идея, туманно-красивый замысел, а именно проработанный проект. Государство в роли инвестора реагирует только на тщательно собранный проектный портфель, на просьбу «Дайте денег на что-нибудь хорошее» оно реагировать не готово. Частного инвестора можно привлечь участком, особыми техническими условиями, продуктивной для их бизнеса социальной средой. Так к нам пришли ООО «Ангиолайн» и АО «Катрен». А инвестор-государство хочет еще больше конкретики — оформленный землеотвод, технические условия, наглядная трассировка коммуникаций. Никаких «что-нибудь», только прописанная конкретика. Мы этот запрос огласили именно таким образом, потому в федеральную программу вошли и темпы строительства сможем взять высокие и без сбоев.

Комплекс должен стать новым ядром региональной спортивной жизни, дать собирательному образу Кольцово еще один ролевой нюанс.

— Это соответствует идеологии нашего саморазвития, — резюмировал Николай Красников. — Соответствует нашей задаче: уйти от образа моногорода, от образа спального жилмассива. Да, НПО «Вектор» — историческая первооснова Кольцово. Но от клише «городок при «Векторе» мы, можно сказать, уже ушли.

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