Второй за неделю областной чиновник покидает пост

Заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий, курировавший развитие сельских территорий, подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом во время визита в Маслянинский район сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как уже сообщалось, место Дубовицкого займёт глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

66299 Напомним, что Дубовицкий — второй на этой неделе чиновник, покинувший областное правительство. В начале недели губернатор объявил об уходе по собственному желанию министра экономического развития Ольги Молчановой.

Александр Дубовицкий — уроженец Сузунского района области. С января 1991 года по январь 1997 года работал заместителем главы администрации Сузунского района по экономике. С 1997 по 2005 занимал пост замглавы территориальной администрации Сузунского района, с 2005 по 2007 — заместителя главы администрации района. С 2007 по 2010 — первый замглавы района. С 2010 года по 2017 — глава Сузунского района. С 2017 по 2018 гг – министр природных ресурсов Новосибирской области. С октября 2018 заместитель губернатора по развитию сельских территорий.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области