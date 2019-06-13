 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Второй за неделю областной чиновник покидает пост

На сей раз правительства региона уходит один из вице-губернаторов.
  • 13/06/2019, 19:11
Автор: Евгения Серёгина
Второй за неделю областной чиновник покидает пост
С 1997 по 2017 год Дубовицкий занимал различные посты в администрации Сузунского района

Заместитель губернатора Новосибирской области Александр Дубовицкий, курировавший развитие сельских территорий, подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом во время визита в Маслянинский район сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Как уже сообщалось, место Дубовицкого займёт глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

66299 Напомним, что Дубовицкий  второй на этой неделе чиновник, покинувший областное правительство. В начале недели губернатор объявил об уходе по собственному желанию министра экономического развития Ольги Молчановой.

Александр Дубовицкий  уроженец Сузунского района области. С января 1991 года по январь 1997 года работал заместителем главы администрации Сузунского района по экономике. С 1997 по 2005 занимал пост замглавы территориальной администрации Сузунского района, с 2005 по 2007 — заместителя главы администрации района. С 2007 по 2010 — первый замглавы района. С 2010 года по 2017 — глава Сузунского района. С 2017 по 2018 гг – министр природных ресурсов Новосибирской области. С октября 2018 заместитель губернатора по развитию сельских территорий.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20
Срок оценки регионами соответствия жилых проектов критериям достройки по старым правилам без перехода на счета эскроу может быть перенесён с 1 июля на 1 октября.
В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34
Общий объём инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей.
За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16
Средняя цена такой недвижимость -3,4 млн рублей.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

13/06/2019, 21:21

С введением ККТ выручка по каждой кассе возросла в 1-3 раза

13/06/2019, 19:00

План развития Сибири составят к 1 сентября

13/06/2019, 16:41

Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля

13/06/2019, 15:49

Вячеслав Ярманов возвращается в правительство области

13/06/2019, 15:41

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16

Лишь 12% новосибирцев занимаются спортом каждый день

13/06/2019, 12:49

Количество ипотечных сделок в регионе сократилось на 15 %

13/06/2019, 12:12
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска