Вячеслав Ярманов возвращается в правительство области

Губернатор Андрей Травников предложил главе Маслянинского района Вячеславу Ярманову занять пост заместителя губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий. Новый заместитель приступит к исполнению обязанностей с 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что задач у нового руководителя с самого первого дня работы достаточно много.

— Это и участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных проектов, участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Новая инициатива, предложенная заместителем председателя Правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым – разработка государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Новосибирская область активно участвовала в разработке и реализации этой госпрограммы, — подчеркнул губернатор.

По словам губернатора «времени «раскачиваться» у Ярманова не будет.

— Сегодня очень горячая пора, есть задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по увеличению объёмов сельскохозяйственного производства, увеличению объёмов экспорта сельхозпродукции. У Новосибирской области есть для этого все предпосылки благодаря реализуемым в нашем регионе интересным проектам по производству и переработке, логистических проектам. А также – предпосылки в виде различных федеральных программ: это и нацпроект «Развитие экспорта», и последняя инициатива Правительства о создании госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Самое главное – не потерять время, успеть включиться в эту работу по максимуму, чтобы Новосибирская область была максимально представлена во всех федеральных инициативах, — дал указание Андрей Травников.

Кроме того, губернатор поставил перед Вячеславом Ярмановым задачи по решению уже «наболевших» проблем: использование озёр и ресурсов других водоёмов в муниципальных районах, заготовка валежника, наведение порядка с предоставлением населению дров, создание понятной и прозрачной системы обращения с древесиной и использования лесных ресурсов региона.

Что касается поста главы Маслянинского района, то сейчас, по словам губернатора, идёт активное обсуждение кандидатуры руководителя, который мог бы подхватить динамичный темп развития района.

Андрей Травников подчеркнул, что Александр Дубовицкий принял решение оставить пост заместителя губернатора по развитию сельских территорий по собственному желанию.

Вячеслав Ярманов родился 31 января 1962 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит». С 1988 по 2004 годы работал на Маслянинском кирпичном заводе. Прошёл путь от сменного мастера до генерального директора ЗАО «Кирпичный завод». Руководил предприятием 10 лет. Дважды – в 2004 и 2010 годах – избирался главой Маслянинского района Новосибирской области. С июня 2013 года являлся членом правительства Новосибирской области – управляющим делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. В октябре 2015 года вновь избран главой Маслянинского района.

Фото: с сайта maslyanino.nso