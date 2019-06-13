 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Вячеслав Ярманов возвращается в правительство области

Он назначен заместителем губернатора по развитию сельских территорий.
  • 13/06/2019, 15:41
Вячеслав Ярманов возвращается в правительство области

Губернатор Андрей Травников предложил главе Маслянинского района Вячеславу Ярманову занять пост заместителя губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий. Новый заместитель приступит к исполнению обязанностей с 1 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников отметил, что задач у нового руководителя с самого первого дня работы достаточно много.

— Это и участие региона в реализации национальных проектов, поддержка и развитие инвестиционных проектов, участие в совершенствовании законодательства по мерам поддержки развития агропромышленного комплекса. Новая инициатива, предложенная заместителем председателя Правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексеем Гордеевым – разработка государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Новосибирская область активно участвовала в разработке и реализации этой госпрограммы, — подчеркнул губернатор.

По словам губернатора «времени «раскачиваться» у Ярманова не будет.

— Сегодня очень горячая пора, есть задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным по увеличению объёмов сельскохозяйственного производства, увеличению объёмов экспорта сельхозпродукции. У Новосибирской области есть для этого все предпосылки благодаря реализуемым в нашем регионе интересным проектам по производству и переработке, логистических проектам. А также – предпосылки в виде различных федеральных программ: это и нацпроект «Развитие экспорта», и последняя инициатива Правительства о создании госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Самое главное – не потерять время, успеть включиться в эту работу по максимуму, чтобы Новосибирская область была максимально представлена во всех федеральных инициативах, — дал указание Андрей Травников.

Кроме того, губернатор поставил перед Вячеславом Ярмановым задачи по решению уже «наболевших» проблем: использование озёр и ресурсов других водоёмов в муниципальных районах, заготовка валежника, наведение порядка с предоставлением населению дров, создание понятной и прозрачной системы обращения с древесиной и использования лесных ресурсов региона.

Что касается поста главы Маслянинского района, то сейчас, по словам губернатора, идёт активное обсуждение кандидатуры руководителя, который мог бы подхватить динамичный темп развития района.

Андрей Травников подчеркнул, что Александр Дубовицкий принял решение оставить пост заместителя губернатора по развитию сельских территорий по собственному желанию.

Вячеслав Ярманов родился 31 января 1962 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит». С 1988 по 2004 годы работал на Маслянинском кирпичном заводе. Прошёл путь от сменного мастера до генерального директора ЗАО «Кирпичный завод». Руководил предприятием 10 лет. Дважды – в 2004 и 2010 годах – избирался главой Маслянинского района Новосибирской области. С июня 2013 года являлся членом правительства Новосибирской области – управляющим делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области. В октябре 2015 года вновь избран главой Маслянинского района.

Фото: с сайта maslyanino.nso

Популярное с сайта

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20
Срок оценки регионами соответствия жилых проектов критериям достройки по старым правилам без перехода на счета эскроу может быть перенесён с 1 июля на 1 октября.
В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34
Общий объём инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей.
За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16
Средняя цена такой недвижимость -3,4 млн рублей.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

13/06/2019, 21:21

Второй за неделю областной чиновник покидает пост

13/06/2019, 19:11

С введением ККТ выручка по каждой кассе возросла в 1-3 раза

13/06/2019, 19:00

План развития Сибири составят к 1 сентября

13/06/2019, 16:41

Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля

13/06/2019, 15:49

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16

Лишь 12% новосибирцев занимаются спортом каждый день

13/06/2019, 12:49

Количество ипотечных сделок в регионе сократилось на 15 %

13/06/2019, 12:12
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска